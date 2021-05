The D’Amelio show: dove andrà in onda e il primo trailer del reality

The D’Amelio show, il reality sulla vita della reginetta di TikTok e della sua famiglia, sta prendendo forma. La società di streaming Hulu, che ospiterà la serie, ha appena condiviso il primo trailer dello show.

Heidi D’Amelio e suo marito Marc D’Amelio, proprio di recente, hanno parlato del reality sulla loro famiglia e dell’inevitabile confronto con i Kardashian che si prospetta.

Abbiamo in cantiere il nostro show in uscita su Hulu entro la fine dell’anno. È una specie di documentario dietro le quinte di tutta la famiglia e non c’è nessun copione. Le telecamere stanno girando in modo da avere una visione reale di ciò che sta realmente accadendo. Per quanto riguarda il fatto che siamo i nuovi Kardashian, sentiamo molte persone dire: “Stanno cercando di essere i Kardashian!”. Non credo che potremmo mai ricreare i Kardashian. Voglio dire, loro hanno aperto la strada.

Il reality sulla famiglia d’Amelio: dove andrà in onda

The D’Amelio Show, questo è il titolo del reality show sulla famiglia di Charli e Dixie, dunque arriverà presto in streaming su Hulu.

La piattaforma, che per ora è disponibile solo negli Stati Uniti e Giappone, accoglierà questo reality composto da 8 episodi. Una mini serie, insomma, grazie alla quale verrà mostrata com’è una giornata tipo della famiglia D’Amelio.

Almeno per il momento, non abbiamo una data ufficiale di messa in onda. Nè abbiamo la certezza di poterla vedere in Italia anche se ci sono ottime possibilità. Dal 23 febbraio 2021, infatti, Hulu è stato integrato con il servizio Star di Disney +.

Ecco come la vice presidente della sezione documentari del servizio di streaming ha commentato questo progetto.