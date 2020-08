In questa occasione su Ginger Generation vi avevamo raccontato della concreta possibilità di una reunion dei Maghi di Waverly. Selena Gomez e David Henrie avevano infatti pubblicato un misterioso video che lasciava intendere l’arrivo di un nuovo importante progetto congiunto. Purtroppo (si fa per dire) non ci sarà almeno per il momento nessuna reunion del cast dei Maghi di Waverly. Tuttavia, Selena Gomez ha in effetti qualcosa di importante che bolle in pentola. Qualcosa che, udite udite, coinvolgerà anche Charli d’Amelio e la sorella Dixie d’Amelio!

Charli d’Amelio e Dixie d’Amelio insieme a Selena Gomez: ecco cosa stanno preparando

La conferma è giunta ieri sera, sul profilo Instagram di Selena Gomez. Il prossimo 28 agosto, Charli d’Amelio e la sorella Dixie presenteranno un evento davvero molto speciale. Stiamo parlando della premiere del film This Is The Year”, film scritto da David Henrie e di cui la produttrice esecutiva è Selena.

Le due celebri tiktoker, dunque, intervisteranno Selena e David Henrie prima della premiere e l’evento, a pagamento, sarà a scopo benefico. Tutti i proventi della premiere saranno devoluti al Plus1 COVID-19 Relief Fund, il fondo di sostegno alla lotta alla pandemia di Covid-19. Per tutte le informazioni del caso vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del film.

This is the year, vi informiamo, vanterà un cast composto da Lorenzo James Henrie, Vanessa Marano, Gregg Sulkin, e Jeff Garlin. I membri del cast in occasione di questo evento risponderanno alle domande delle intervistatrici Charlie e Dixie d’Amelio e assisteranno alla performance dal vivo del gruppo lovelytheband. La band indie pop è nota in Italia per aver aperto i concerti del Meet you there tour dei 5 Seconds of Summer.