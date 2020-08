Harry Styles: numero uno nella classifica USA per Watermelon Sugar!

Congratulazioni ad Harry Styles per un nuovo importante traguardo! Nelle scorse ore, infatti, l’artista britannico e membro degli One Direction è riuscito ad ottenere la sua prima numero uno di carriera nella Billboard Hot 100 Chart!

Clicca qui per comprare Watermelon Sugar di Harry Styles!





Per tutti quelli di voi che non la conoscessero, stiamo parlando della prestigiosa classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti. Incredibile ma vero, nonostante il grande affetto che le directioner USA nutrono versono di lui, Harry questo risultato ancora non l’aveva raggiunto. Persino la stessa Sign of the times, il suo primo vero singolo solista, si era fermato alla quarta posizione.

Con Watermelon Sugar, invece, Harry Styles è andato ad intercettare (furbescamente) il target di vacanzieri alla ricerca di un pezzo immediato ed estivo. Il brano, terzo estratto dal suo secondo disco Fine Line, è in effetti un vero e proprio tormentone estivo, che sta fra l’altro andando fortissimo anche dalle nostre parti.

Grazie a questo nuovo risultato, Harry batte così una concorrenza già piuttosto agguerrita. L’artista degli One Direction si lascia alle spalle Rockstar di DaBaby e Roddy Ricch, seconda, e What’s Poppin di Jack Harlow, DaBaby, Tony Lopez e Lil Wayne, terza.

Una picola curiosità: Harry Styles è il secondo membro dei One Direction ad aver raggiunto la numero uno dei singoli USA. Prima di lui Zayn, che nel 2015 era riuscito a raggiungere la tanto ambita vetta con il brano Pillowtalk, primo estratto dal disco Mind of Mine.

Approfitta subtio delle offerte di Mirabilandia per questa estate!

La canzone, come saprete, è un sottile riferimento alla bellezza dell’organo femminile ed è dedicato “al contatto”, come specificato nel disclaimer della clip che la accompagna.

Qui sotto trovate il video ufficiale di Watermelon Sugar di Harry Styles!