Cardigan di Taylor Swift è dedicato a Harry Styles?

Taylor Swift ha da poco pubblicato a sorpresa il suo ottavo lavoro, Folklore. La cantante di Cardigan, primo singolo della nuova era, ha spiegato con una lettera dedicata ai fan il significato di questo e degli altri brani contenuti nel disco. Cardigan, August e Betty, in particolare, sono tre tracce che parlano di un amore adolescenziale vissuto da personaggi fittizi.

Questa è la spiegazione ufficiale ma i fan di Taylor hanno sviluppato una loro, personale teoria, sul significato di Cardigan. Il fandom della cantante ritiene, infatti, che il brano sia stato dedicato al suo ex, Harry Styles.

Questo perché l’artista britannico, ultimamente, ha fatto parlare di sé anche per un particolarissimo capo d’abbigliamento, un cardigan multicolor.

Inoltre, sono trovate delle similitudini nel nuovo video musicale di Taylor Swift e quello di Falling del cantante. In ultimo, il video di Cardigan è stato pubblicato lo stesso giorno del decimo anniversario degli One Direction.

Okay so hear me out. I’m getting similar vibes from the Harry Styles falling video and Taylor Swift’s cardigan music video and coincidence it was released on the 10 year 1D anniversary? I THINK NOT.#taylorswift #cardiganmusicvideo #harrystyles #crying #Folklore pic.twitter.com/5A9lkJylZH

— Brianna Mallon (@briannam511) July 24, 2020