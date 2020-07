Charli D’Amelio sta per pubblicare una canzone? Ecco la verità

Charli D’Amelio, regina indiscussa di TikTok d’origini italiane, è diventata famosa grazie ai suoi video di danza, arte in cui l’apprezzatissima influencer non è di certo una sprovveduta. Charli, infatti, a differenza di tantissime altre famose colleghe è davvero un ballerina qualificata che sa sfruttare il suo talento in modo molto leggero e piuttosto divertente.

Come sappiamo, sua sorella Dixie ha da poco pubblicato un brano inedito intitolato Be Happy in cui descrive quella strana felicità artificiale ricreata ai tempi dei social. La domanda che tutti i fan, a questo punto, sembrano implicitamente farsi è se anche Charli pubblicherà prima o poi una canzone. I suoi follower sperano forse che la ragazza tiri fuori, un po’ come per magia, la dote del canto.

Una recente diretta Instagram della ragazza, in compagnia di Dixie e del ragazzo di sua sorella, sembra suscitare ulteriormente quest’aspettativa.

Se da una parte il risultato non è per niente male, considerando che Charli non è una cantante, dall’altra si tratta comunque di un video palesemente ironico, un karaoke del tutto disimpegnato. A scherzarci su è stato anche il padre delle due ragazze, Marc D’Amelio, che ha condiviso il video della performance. L’uomo ha scritto con ironia anche della possibilità che Charli finisca in uno studio di registrazione, così come è stato per Dixie.

A parte gli scherzi, sembra che finalmente la ragazza abbia ritrovato il buonumore. Dopo tutto non deve essere stato facile superare quanto è successo tra di lei, il suo ex fidanzato Cole Chase Hudson e quella che sembra essere la nuova fiamma di lui, l’influencer Nessa Barrett.

Charli D’amelio singing on Instagram live.

