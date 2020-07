In questa occasione su Ginger Generation vi abbiamo raccontato del drama che ha coinvolto le giovanissime star di TikTok USA Charli d’Amelio e Chade Hudson.

In pratica, Chase Hudson (aka Lil Huddy) si era sfogato su Twitter con un post rivolto ai membri della Sway House, rei di aver tradito (proprio come aveva fatto lui) le rispettive fidanzate. Charli aveva così messo mano a Twitter rispondendo a tono all’ex e sfogandosi per tutto quello che le aveva fatto nel passato.

Ora, in ogni caso, Charli d’Amelio si è detta pentita delle sue dichiarazioni. Con una live su Instagram, Charli ha voluto chiedere infatti scusa non solo all’ex ma anche a Nessa Barrett, la ragazza con cui Chase l’aveva tradita.

Charli Damelio cries on live and apologizes to Lilhuddy FULL LIVESTREAM 7-8-2020

Il drama successo nei giorni scorsi è stato gestito in modo del tutto immaturo anche da me stessa. Non sarebbe dovuto accadere online, e mi spezza il cuore vedere che le persone a cui voglio bene ricevano odio. Mi fa sentire così in colpa sapere che vi ho contribuito.

Io chiedo scusa per quello che ho detto, sono rimasta estremamente colpita e mi sono sentita tradita. Ecco perché ho fatto quello che ho fatto, per sentirmi meglio. Ma io so che questa non è stata la cosa migliore da fare. E io mi assicurerò che questo non succeda ancora. Non voglio scusare me stessa.