Justin Bieber è sul set del video di Holy, il nuovo singolo

Justin Bieber rilascerà una nuova canzone venerdì 18 settembre. Il cantante canadese ha fatto ricorso ai social media, martedì 15 settembre, per annunciare che la sua nuova era musicale è praticamente arrivata. Come sanno bene i fan, la sua nuova musica esce pochi mesi dopo che Justin ha pubblicato il suo primo album in cinque anni, Changes, lo scorso febbraio.

“Nuova era. Nuovo singolo. Si comincia”, ha scritto il cantante su Twitter, annunciando che la traccia si chiamerà Holy .

Ma non è tutto! Il primo singolo del suo nuovo album dovrebbe contenere, molto probabilmente, anche un verso di Chance the Rapper.

Pochi giorni prima di questo importante annuncio, Chance, in effetti, ha scritto: “I know he made you a snack like Oscar Proud”, sempre su Twitter. Justin si è affrettato a ritwittare il post, piuttosto criptico, del rapper. E ora i fan sono convinti che abbiano rivelato una frase di Holy.

A quanto pare, i fan riceveranno presto anche un video musicale che accompagnerà l’uscita della canzone. Justin Bieber ha caricato su Instagram le foto di un servizio fotografico con il regista Colin Tilley, creatore del video di WAP di Cardi B e Megan Thee Stallion. Gli scatti mostrano il cantante che indossa una camicia bianca e una tuta mentre è coperto di terra e di quello che sembra olio.

I teaser del suo video musicale sono arrivati ​​pochi giorni dopo che Justin ha sorpreso i fan recitando nel video musicale della canzone POPSTAR di Drake e DJ Khaled.

Dal momento che Drake non poteva entrare negli Stati Uniti dal Canada a causa della pandemia di coronavirus, ha chiesto un “favore” a Justin. Durante gli otto minuti di visione, il cantante di What do you mean ha mimato con la bocca l’intera traccia scandendo anche il nome della sua ex ragazza, Selena Gomez!

Lo stesso Justin Bieber, Scooter Braun, Ariana Grande e altre star della musica sono stati menzionati in questa canzone.