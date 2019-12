Capodanno 2020 a Roma: ecco quali ragazzi del Collegio ci saranno

Come vi abbiamo anticipato, il Preside Paolo Bosisio e il professore Andrea Maggi de Il Collegio saranno tra i protagonisti del Capodanno 2020 a Roma che avrà luogo il 31 dicembre a Cinecittà World. Ma non è tutto perché per questa magica serata ci saranno anche alcuni ex allievi del docu-reality.

In questa occasione, ci sarà infatti una festa per ragazzi con Preside e diversi protagonisti della trasmissione di Rai 2, un concerto Live con Biondo di Amici 2017 e altre Guest Star a sorpresa. Se non ti sei perso nemmeno una puntata del programma, Il Capodanno in Collegio è l’opzione che fa per te.

Potrai vivere una serata da vero collegiale in compagnia del Preside, del prof. di Italiano Andrea Maggi, di Sara Piccione, Martina Brondin, Chiara Adamuccio, Benedetta Matera, Alex Djorjevic, Gianni Musella, Giulio Maggio, Andrea Bellantoni e Gabriele Montuori!

L’evento a Cinecittàworld prevede 8 Capodanni in uno: Parco aperto dalle 6pm alle 6am, per 12 ore di puro divertimento, con 40 Attrazioni, 6 Spettacoli, Concerti dal vivo, 5 Discoteche e un Capodanno per bambini sulla neve. Tutte le attrazioni a pagamento per l’occasione saranno gratuite.

Ecco il programma de Il Capodanno in Collegio. Tutte le informazioni utili per partecipare sono sul sito ufficiale dell’evento.

Ore 19:30 Cena di classe nel refettorio insieme al Preside e ai prof. (I ragazzi verranno riconsegnati ai genitori dalle 22:30)

Ore 23:30 Main Show con alunni, prof e Preside, sul Palco del Teatro 1. Tra gli ospiti potresti esserci anche tu!

Ore 00:00 Countdown e festeggiamenti al Teatro 1