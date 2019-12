Spinning Out – Netflix: La serie drama sul pattinaggio esce a gennaio!

Il nuovo anno sta per arrivare e questo significa anche tante novità in arrivo per il catalogo Netflix. Vi avevamo già parlato della terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina (guarda il trailer qui). Inoltre, non ci perderemo la seconda stagione di Sex Education (scopri le prime immagini). Tra le novità c’è anche Spinning Out, una serie drama ambientata nel mondo del pattinaggio. Ecco qualche dettagli in più!

Sinossi. Quando una disastrosa caduta mette a rischio la sua carriera agonistica, la pattinatrice Kat Baker coglie un’opportunità per realizzare il proprio sogno di partecipare alle Olimpiadi, ma a rischio di perdere tutto. Spinning Out segue Kat mente combatte contro i suoi demoni personali e affronta drammi sia sul ghiaccio che nella vita. Netflix ha annunciato che la data di uscita è fissata per il 1 gennaio 2020 .

Protagonisti nei panni di Kat e Justin sono Kaya Scodelario (Effie di Skins) e Evan Roderick (Arrow). Nel cast trovano poi spazio anche January Jones (The Last Man on Earth), Mitchell Edwards (The Fix) e Willow Shields (Hunger Games). La creatrice e scrittrice è Samantha Stratton (Mr. Mercedes) mentre alla regia si alternano Matthew Hastings (The Originals) ed Elizabeth Allen Rosenbaum. Per rendere realistiche le scene sul ghiaccio le controfigure degli attori sono dei pattinatori professionisti.

Ecco il trailer di Spinning out: