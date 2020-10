Vi ricordate di quando su Ginger Generation vi abbiamo raccontato dei recenti Billboard Music Awards 2020? Ci sono degli aggiornamenti che riguardano Addison Rae, la celebre star di Tiktok che ha avuto l’onore di presentare un premio per Harry Styles.

Addison Rae, infatti, ha ricevuto l’invito degli organizzatori dei Billboard Music Awards 2020 per presentare il premio Billboard Chart Achievement. Harry Style ha per l’appunto ricevuto l’award per i risultati ottenuti da Fine Line, il suo secondo disco.

Non a tutti, però, è piaciuta la scelta degli organizzatori. Per molte directioner, infatti, Addison Rae non era adatta a presentare il premio. Ma non solo. La povera Addison è stata anche protagonista di una piccola gaffe della quale si è sentita in dovere di chieders scusa!

La gaffe della busta di Addison Rae ai Billboard Music Awards 2020

Il video di quanto accaduto ai BBMAs 2020 lo trovate qui sotto. L’emozionatissima Addison, come vedete, si è dimenticata di aprire la busta con il nome di Harry Styles. Un errorino di certo di poco conto, che però non è sfuggito agli haters.

Nel suo podcast Mama Knows Best, Addison Rae ha spiegato di essere stata così presa dall’emozione di essersi dimenticata di aprire la busta. La titkoker era infatti impegnata a leggere il gobbo, cercando di non sbagliare. Addison, va detto, era in questo caso alla sua primissima prova da presenatrice. Un errore del genere, insomma, può capitare! Che dite glielo perdoniamo?