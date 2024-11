Scopri la piastra per capelli bagnati: asciuga e modella in una sola passata

Immaginiamo di poter asciugare e lisciare i capelli al contempo. Sì, forse qualche anno fa non avremmo mai potuto immaginare i risvolti della tecnologia, sognando di poter ottimizzare i tempi. Oggi, con la piastra per capelli bagnati Dyson Airstrait è del tutto possibile.

C’è un motivo, del resto, se il Time l’ha definita tra le invenzioni più interessanti del 2023: questo prodotto è stato concepito per semplificare la vita delle persone che si destreggiano tra shampoo, acconciatura e piastra.

Cos’è la piastra per capelli bagnati?

La messa in piega? È sempre stata irrinunciabile per le donne, un modo per avere i capelli perfetti, con un’acconciatura che sta bene con qualsiasi beauty look.

Ma il problema è spesso stato il tempo, soprattutto per chi ha i capelli un po’ più lunghi rispetto alla media. Tra shampoo, balsamo, maschera, phon e piastra, il tempo vola e non sempre c’è la possibilità di dedicarne così tanto.

Per rispondere alle esigenze delle donne moderne – e degli uomini che amano acconciare i capelli – è stata concepita la nuovissima piastra per capelli bagnati, che agisce sfruttando il calore: un potente flusso d’aria che asciuga la chioma e al contempo la liscia, acconciandola.

Un modo per prevenire i danni del calore eccessivo

Quello che salta subito all’occhio, oltre alla possibilità di ottenere 2 trattamenti in 1, è che diminuisce l’effetto crespo, ma non solo. Sottoponiamo il nostro capello a uno stress molto inferiore, poiché svolgiamo asciugatura e lisciatura in molti meno minuti rispetto a quanto facciamo di solito.

La piastra wet to dry è senza lamine calde, così come è senza danni dovuti al calore: chi ama mantenere la chioma sulle lunghezze sa molto bene che prevenire è meglio che curare, e quindi l’uso della piastra è sempre stato molto “moderato”.

Ci sono voluti 6 anni di ricerca per arrivare alla Dyson Airstrait, ma naturalmente ci sono molti più anni di esperienza, di conoscenza del settore. Principalmente perché la performance della piastra che asciuga e liscia il capello doveva offrire un prodotto con un flusso d’aria sicuro.

Come funziona la piastra per capelli bagnati?

Alimentata dal motore Hyperdymium™, possiamo semplicemente inserire la ciocca di capelli tra due bracci: qui fuoriescono due gatti d’aria ad alta velocità, che poi convergono in un unico getto, in modo tale da asciugare e lisciare i capelli con un solo gesto.

Naturalmente, è possibile anche controllare il calore, ed è questo il suo punto di forza. L’obiettivo di questo prodotto è di prevenire i danni da calore estremo, in modo tale da proteggere la lucentezza della chioma.

Ideale per tutti i tipi di capelli, funziona in modo super semplice: dispone delle modalità Wet e Dry, oltre Cool, in modo tale da fissare il look una volta finito. Anche per quanto riguarda la velocità per il controllo del flusso d’aria, è possibile scegliere tra due opzioni, ovvero alto o basso.

Il risultato finale? Un finish luminoso senza la necessità di perdere troppo tempo: l’alleata perfetta per acconciare i capelli prima di andare sul posto di lavoro, per un aperitivo al volo con le amiche o un appuntamento galante.