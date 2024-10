Accessori per capelli per ogni occasione

La giusta acconciatura può cambiare completamente l’aspetto di una donna. Capelli poco curati e lasciati al caso, daranno un aspetto trasandato e poco curato anche su donne che curano molto il proprio aspetto. Conoscere il proprio capello ci aiuterà a mantenere sempre un look pulito e in ordine.

Per far si che i capelli restino sempre al loro posto o anche per dare un aspetto ancora più ricercato, possiamo fare ricorso ai tanti accessori per capelli eleganti che renderanno unica ogni pettinatura.

Quali accessori scegliere

In commercio troviamo una vasta varietà di accessori tra cui poter scegliere in base al tipo di capello e all’occasione per cui ci servono. I più utilizzati sono i fermagli per capelli. Questi possono essere o completamente invisibili per bloccare le pettinature senza che siano visibili, o fermagli che diventano loro stessi parte dell’acconciatura e dell’outfit con forme particolari, l’aggiunta di strass o di stoffe colorate. Aggiungere ius fermaglio alla solita pettinatura darà un tocco di ricercatezza in più e potrà trasformare una semplice coda o uno chignon in qualcosa di elegante e particolare.

Un altro accessorio molto utilizzato è il classico elastico per i capelli, insostituibile per facilità di utilizzo e per le varianti di acconciature su cui applicarlo. Ne esistono di tutte le dimensioni e materiali, in base all’utilizzo finale e al vedersi o meno nell’acconciatura. Bellissimi gli elastici gioiello o quelli per sostenere lo chignon.

Anche se meno frequente, un altro accessorio amato da molte donne è il cerchietto. Anche in questo caso ne esistono svariate varianti, dal classico di stoffa o in plastica a quelli ricercati con perline e strass adatti alle serate di gala o agli eventi importanti. Molto utili come accessori da usare quando non ha tempo per lavare i capelli e si vuole mantenere comunque un aspetto ordinato ed elegante.

Chi vuole dare un aspetto ancora più ricercato, giocando con le stoffe colorate, il foulard è sicuramente l’accessorio più indicato. Si potrà applicare su una semplice coda lasciando i lembi sciolti per richiamare un abbigliamento particolare o intrecciato con i capelli per ottenere una treccia più importante. Il foulard è bellissimo anche messo a coprire i capelli per le giornate più ventose da abbinare a grandi occhiali da sole che richiamino un outfit retrò.

Accessori più comodi ma meno d’effetto sono gli immancabili mollettoni, salvavita durante le giornate più calde o quando non vogliamo sporcare i capelli. Anche in questo caso ne troveremo comunque di più particolari con materiali di diversi colori e con applicazioni che lo possano rendere più elegante.

Un accessorio per ogni occasione

Gli accessori per capelli si differenziano anche per utilizzo. Una fascia di cotone per capelli, oltre a dare ordine all’acconciatura può essere utilizzata in palestra o quando si svolge attività fisica all’aperto. Per chi va a scuola o a lavoro, l’utilizzo delle mollette garantirà ordine per tutta la giornata oltre che a tenere i capelli lontani dagli occhi. Un accessorio più ricercato ci renderà sempre al passo con riunioni di lavoro più importanti o occasioni speciali, anche con un semplice tubino nero o un paio di jeans.

Se vogliamo fare colpo durante un appuntamento importante possiamo sceglier accessori con fiocchi per dare risalto al nostro aspetto romantico o con effetto gioiello per le occasioni più importanti.

Le acconciature per le grandi occasioni come il giorno del matrimonio, sono indispensabili per rendere ogni pettinatura più ricercata e da favola. Perle, pietre o raso da incastonare tra i capelli, renderanno magica ogni acconciatura.