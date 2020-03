Camila Cabello posticipa il Romance Tour: ecco il suo messaggio

Anche il tour di Camila Cabello è destinato a saltare o quanto meno essere posticipato al prossimo anno. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante, con un lungo post su Instagram scusandosi con i suoi fan ma la sicurezza è la cosa principale in questo momento.





Il Romance Tour sarebbe dovuto partire il prossimo 26 maggio da Oslo con una tappa in Italia il 24 giugno al Mediolanum Forum di Assago, per poi proseguire anche in America fino alla fine di settembre.

Ecco le parole di Camila Cabello

Ciao ragazzi, in primis voglio dire che questi sono momenti incerti e spero che siate al sicuro sia mentalmente che fisicamente. Mi mancate e vi adoro tantissimo con tutte le news che stanno venendo fuori, ci sono tantissime cose incerte. Anche noi stiamo prendendo tante precauzioni per proteggere noi stessi, il nostro team, i ballerini, la band, la crew e anche voi. Sono distrutta nel dire che abbiamo deciso di posticipare il tour. Non possiamo iniziare le prove senza mettere le persone a rischio e con tutto quello che sta succedendo penso sia la cosa più responsabile da fare. Faremo del nostro meglio per trovare delle nuove date al più presto e aspettatevi notizia al più presto. Sono davvero dispiaciuta. Sono triste al pensiero di essere una delusione per voi. Stavamo lavorando a qualcosa di davvero magico e speciale e continuo a immaginare le vostre facce e vorrei portarvi l’esperienza più magica che posso. Vi prometto che vi coccolerò appena sarà possibile farlo. Ci tento a tutti tantissimo a tutti quelli che stanno vivendo dei momenti difficili. Prendetevi cura di voi stessi e degli altri. Quando tutto questo sarà passato, tutto l’amore che abbiamo messo là fuori ci aiuterà a guarire. Vi adoro. Solo amore.