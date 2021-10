Camila Cabello: Oh Na Na è il titolo del nuovo singolo

Camila Cabello sta per pubblicare il suo nuovo singolo, dopo il successo tuttora inarrestabile di Don’t go yet rilasciato lo scorso luglio. Il nuovo brano, intitolato Oh na na, uscirà venerdì 29 ottobre in collaborazione con il producer portoricano Tainy e il rapper Myke Towers.

Oltre all’annuncio del titolo e della data, l’artista ha condiviso la copertina del pezzo. Lo stesso Tainy, tra le altre cose, ha collaborato molto recentemente con il fidanzato di Camila, Shawn Mendes, nel suo brano estivo Summer of Love.

Don’t Go Yet e Oh Na Na sono entrambi singoli promozionali del nuovo disco di Camila Cabello, Familia, successore di Romance.

Riguardo il progetto, la cantante statunitense ha già rivelato la sua ispirazione e il suo messaggio: