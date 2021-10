Time Is Up: intervista a Benji Mascolo ed Elisa Amoruso

In occasione della presentazione di Time Is Up ad Alice nella Città abbiamo avuto l’occasione di fare due chiacchiere insieme a Benji Mascolo ed Elisa Amoruso, rispettivamente protagonista e regista del film.

Un incontro molto bello in cui i due ci hanno raccontato la genesi del film e la volontà di parlare a un pubblico più ampio possibile. Benji, qui alla sua prima esperienza cinematografica, ha colto anche l’occasione per ribadire come l’incontro con Bella Thorne – che purtroppo non è potuta essere con noi quel giorno, gli abbia cambiato la vita. Sia sul piano privato (come sappiamo i due si sposeranno a breve) sia su quello professionale.

Oltre alla collaborazione sul grande schermo Benji e Bella hanno anche scritto la canzone che fa da colonna sonora al film, Up In Flames.

Guarda la nostra intervista a Benji Mascolo ed Elisa Amoruso

Diretto da e scritto da Elisa Amoruso (Chiara Ferragni – Unposted, Maledetta Primavera, Bellissime), Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini, il film uscirà al cinema in tre giornate evento il 25, 26 e 27 ottobre.

La trama del film

Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo

problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.