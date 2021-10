Camila Cabello – Oh na na: audio, testo e traduzione

Camila Cabello ha pubblicato Oh na na venerdì 29 ottobre. Il pezzo è una collaborazione con il producer portoricano Tainy e il rapper Myke Towers.

Audio Oh na na di Camila Cabello

Testo Oh na na di Camila Cabello

Oh na-na-na

Feelin’ kinda mighty, yeah-yeah-yeah

Go out there and bite me, ra-ra-ra

Rum and cola to take you over, na-na-na

Tell me that you want this la-la-la

Love it when you talk that blah-blah-blah

Time is taken, I’m waiting

(Oh, yeah-yeah-yeah)

I saw you sneak in

(Oh, yeah-yeah-yeah)

Too soft I creeped in

(Oh, yeah-yeah-yeah)

I saw you sneak in, so I creeped in

Like oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

Say oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

Say oh, na, na, na, na-na

From the rose spending time

Oh na, na, na

Oh na, na, na

Oh na-na-na

Take me to the boom, oh, ra-ta-ta

Elephant in the room

Oh, don’t you bite it, don’t fight it

Hide it, be quiet, oh, yeah-yeah-yeah

Say you like it loud like I-I-I

‘Cause it ain’t your house, I’m like watch out

Someone’s snuck in, I like it tho

(Oh, yeah-yeah-yeah)

I saw you sneak in

(Oh, yeah-yeah-yeah)

Too soft I creeped in

(Oh, yeah-yeah-yeah)

I saw you sneak in, so I creeped in

Like oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

Say oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

Say oh, na, na, na, na-na

From the rose spending time

Oh na, na, na

Oh na, na, na

Haz lo que tú quieras, lo que quieres, cuando quieras

Pero yo lo quiero ahora, dime “yo te necesito”

Yo no soy bendita, ni soy papita frita

Nunca salto, y nunca salto, y no se que te hayan dicho

Sí, y lo seguimos bailando, sí, y lo seguimos bailando, sí

Y tú me sigues gustando sí, y lo seguimos bailando

Haz lo que tu quieras, lo que quieres, cuando quieras

Pero yo lo quiero ahora, dime “yo te necesito”

Yo no soy bendita, ni soy papita frita

Nunca salto, y nunca salto, y no se que te hayan dicho

Sí, y lo seguimos bailando, sí, y lo seguimos bailando, sí

Y tú me sigues gustando sí, y lo seguimos bailando

Like oh, na, na, na, na-na (Oh, yeah, yeah, yeah, yeah)

Na, na, na, na-na (Uh)

Say oh, na, na, na, na-na (Uh-uh)

Na, na, na, na-na (Say oh)

Say oh, na, na, na, na-na (Oh)

From the rose spending time (By the rose spending time, oh, yeah)

(Only spending time)

Say oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

(Only spending time)

Say oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

(Only spending time)

Say oh, na, na, na, na-na

From the rose spending time

Oh na, na, na

Traduzione Oh na na di Camila Cabello

Oh na-na-na

Mi sento un po’ potente, sì-sì-sì

Vai là fuori e mordimi, ra-ra-ra

Rum e cola per prenderti, na-na-na

Dimmi che vuoi questo la-la-la

Adoro quando parli così bla-bla-bla

Il tempo è preso, sto aspettando

(Oh, sì-sì-sì)

Ti ho visto intrufolarti

(Oh, sì-sì-sì)

Troppo morbido mi sono insinuata dentro

(Oh, sì-sì-sì)

Ti ho visto entrare di soppiatto, quindi mi sono insinuata dentro

Tipo oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

Dì oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

Dì oh, na, na, na, na-na

Dalla rosa spendendo tempo

Oh na, na, na

Oh na, na, na

Oh na-na-na

Portami al boom, oh, ra-ta-ta

Elefante nella stanza

Oh, non morderlo, non combatterlo

Nascondilo, stai zitto, oh, sì-sì-sì

Dì che ti piace ad alta voce come I-I-I

Perché non è casa tua, sono tipo attenta

Qualcuno si è intrufolato, mi piace comunque

(Oh, sì-sì-sì)

Ti ho visto intrufolarti

(Oh, sì-sì-sì)

Troppo morbido mi sono insinuata dentro

(Oh, sì-sì-sì)

Ti ho visto entrare di soppiatto, quindi mi sono insinuata dentro

Tipo oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

Dì oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

Dì oh, na, na, na, na-na

Dalla rosa spendendo tempo

Oh na, na, na

Oh na, na, na

Fai quello che vuoi, quello che vuoi, quando vuoi

Ma lo voglio ora, dimmi “Ho bisogno di te”

Non sono benedetto, né sono una patata fritta

Non salto mai, e non salto mai, e non so cosa ti hanno detto

Sì e continuiamo a ballare, sì, e continuiamo a ballare, sì

E mi piaci ancora sì, e continuiamo a ballare

Fai quello che vuoi, quello che vuoi, quando vuoi

Ma lo voglio ora, dimmi “Ho bisogno di te”

Non sono benedetta, né sono una patata fritta

Non salto mai, e non salto mai, e non so cosa ti hanno detto

Sì e continuiamo a ballare, sì, e continuiamo a ballare, sì

E mi piaci ancora sì, e continuiamo a ballare

Tipo oh, na, na, na, na-na (Oh, sì, sì, sì, sì)

Na, na, na, na-na (Uh)

Dì oh, na, na, na, na-na (Uh-uh)

Na, na, na, na-na (dire oh)

Dì oh, na, na, na, na-na (Oh)

Dalla rosa che passa il tempo (dalla rosa che passa il tempo, oh, sì)

(Solo passare il tempo)

Dì oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

(Solo passare il tempo)

Dì oh, na, na, na, na-na

Na, na, na, na-na

(Solo passare il tempo)

Dì oh, na, na, na, na-na

Dalla rosa spendendo tempo

Oh na, na, na