Demi Lovato parla del Coronavirus: “Prendiamoci cura l’uno dell’altro”

In questi giorni sempre più celebrità stanno dando le loro opinioni e supporto per l’emergenza Coronavirus. A queste si è aggiunta Demi Lovato, che ha chiesto a tutti di intervenire a prenderci cura l’uni degli altri.

La cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio rivolto ai leader del G20 per fare qualcosa di concreto in tutto il mondo contro questa situazione che si fa sempre più pericolosa. “Adesso è il momento di prenderci cura l’uno degli altri” ha scritto la cantante di I Love Me cercando di sensibilizzare anche i suoi follower.

Ecco il post pubblicato da Demi Lovato

Demi Lovato via Instagram Story (ddlovato) pic.twitter.com/hSYZpcHSef — Demi Lovato Brasil (@ilovedemetria09) March 14, 2020

I progetti di Demi

Dopo il rilascio del suo ultimo singolo I Love Me, qualche mese dopo la sua Anyone che ha presentato ai Grammy Awards, Demi sta partecipando a diversi talk show per promuovere il suo nuovo brano. Presto possiamo aspettarci un nuovo album dell’ex stellina Disney che nell’ultimo anno ha lavorato sodo, stando spesso in studio di registrazione pronta a fare il suo importate comeback due anni dopo la terribile overdose che quasi le è costata la vita. Adesso Demi è in grandissima forma, sempre sorridente e pronta a riprendere in mano la sua vita.