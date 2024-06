Giffoni54: i primi talent ospiti della nuova edizione

Giffoni54 è ormai ai blocchi di partenza. In attesa di scoprire chi saranno gli ospiti internazionali della nuova edizione ecco che dal 19 al 28 luglio saranno presenti a Giffoni diversi talent nostrani pronti a rispondere alle domande dei giurati e del pubblico. Ecco tutti gli ospiti.

Giffoni 2024: gli ospiti italiani

Iniziamo con sabato 20 luglio quanto CRISTIANA DELL’ANNA incontrerà gli juror: talentuosa e versatile, ha conquistato l’attenzione del pubblico italiano con l’interpretazione decisa e sorprendente di Patrizia nella serie Gomorra. Oltre ad aver recitato nell’acclamato È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, la ritroviamo nell’ultimo film di Sydney Sibilia, Mixed by Erry, nel ruolo di co-protagonista. Con Cabrini, il biopic sulla religiosa e missionaria Maria Francesca Cabrini, continua a dimostrare il suo straordinario talento, guadagnandosi l’ammirazione degli spettatori internazionali.

L’energia di MARGHERITA VICARIO arriva invece a Giffoni il 21 luglio: cantautrice, attrice e regista. Gloria! la sua opera prima, racconta la storia di un gruppo di ragazze di fine Settecento che, grazie alla loro forza, ma soprattutto alla passione per la musica, riescono a realizzare i loro sogni. Sempre il 21 luglio, DOMENICO CUOMO è uno dei volti più amati di Mare Fuori e Un Professore.

Il 23 luglio sarà il turno di MICHELA GIRAUD, il suo film Flaminia è un’opera che racconta la storia di due sorelle molto diverse tra loro: Flaminia, interpretata dalla stessa Giraud, e Ludovica, una ragazza nello spettro autistico, entrambe nate a Roma Nord, cresciute distanti, che si ritrovano da adulte e che si cambieranno a vicenda la vita. Nella stessa giornata arriva a Giffoni, per la prima volta, LINO GUANCIALE: artista elegante e profondo, la sua carriera si divide tra teatro, cinema e tv.

Grande ritorno al Festival per MARCO D’AMORE, il 24 luglio, al cinema, pochi mesi fa, l’abbiamo ritrovato nel suo Caracas con Francesco Ghiaccio e Toni Servillo.

Il 25 luglio, sarà la volta di LEA GAVINO: già nota al grande pubblico per la serie Skam Italia su Netflix e per L’ombra di Caravaggio (2022), si racconterà ai giovani con la semplicità che la contraddistingue.

E ancora, il 26 luglio, i juror conosceranno l’attrice rivelazione dell’anno ROMANA MAGGIORA VERGANO: l’abbiamo amata per l’interpretazione sublime di Marcella, la figlia di Delia in C’è ancora domani che ha segnato l’esordio alla regia di Paola Cortellesi. Infine il 27 luglio, il regista e sceneggiatore GIACOMO ABBRUZZESE, il suo esordio cinematografico Disco boy è stato presentato al Festival di Berlino 2023 come unico film italiano in concorso e si è aggiudicato L’Orso d’argento per il Miglior Contributo Artistico, oltre a essere stato nominato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento come miglior esordio.

Pronti alla nuova edizione di Giffoni 2024?

