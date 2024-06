Inside Out 2 da record: il film Pixar conquista il box office italiano

Inside Out 2 conquista tutti! Il film Pixar, uscito nelle sale il 19 giugno, ha infatti sbaragliato ogni record con un incasso di quasi 17 milioni di euro e più di 2 milioni di spettatori in soli cinque giorni di programmazione. Un successo che arriva sulla scia di quello americano e che, nel caso italiano, fa guadagnare alla Pixar un nuovo primato con la migliore apertura di sempre per un film d’animazione. Ma non solo, Inside Out 2 è anche al primo posto tra i titoli del 2024 al botteghino.

Un risultato importante che arriva in un momento particolare per la distribuzione in sala ma che fa riflettere sul fatto che il pubblico non ha mai smesso di voler andare al cinema per riflettere ed emozionarsi. Inside Out 2, sequel del film Pixar del 2015, riesce infatti a trovare un ottimo equilibrio tra comicità e dramma portando in primo piano tematiche attuali capaci di toccare le corde degli spettatori.

Qui le parole di Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Italia:

Lo straordinario risultato di Inside Out 2 in Italia – che fa eco al successo ottenuto in EMEA, Nord America e in tutto il mondo dove il film sta continuando a raggiungere ottimi risultati al botteghino – ci rende particolarmente orgogliosi e conferma il forte legame del pubblico italiano con Disney e Pixar, studio realizzatore di titoli di grande qualità capaci di toccare le corde di un pubblico di tutte le età. Inside Out 2 è infatti un film che parla di emozioni in modo toccante e intelligente, in cui tutti gli spettatori possono identificarsi. I miei complimenti vanno ai filmmaker, con un ringraziamento speciale al regista Kelsey Mann e al produttore Mark Nielsen che abbiamo avuto l’onore di ospitare a Roma in occasione dell’anteprima italiana del film, nonché alle voci italiane e a tutte le persone coinvolte nel doppiaggio, e a tutta Disney Italia che ha reso possibile questo risultato grazie a un grande lavoro di squadra, realizzando un’eccezionale campagna PR, Marketing e Digital in concerto con i team DCVI e Promotion, e una vincente strategia Sales insieme a tutti gli esercenti italiani, a cui vanno i miei ringraziamenti.

