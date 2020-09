Calcio: i tifosi ricreano l’atmosfera dei big match da casa

Il calcio, così come gli altri sport principali, hanno avuto un lungo stop durato vari mesi a causa della pandemia da coronavirus. Tutto pian piano sta rinascendo a nuova vita adesso, discipline sportive incluse. Come gli appassionati sanno, la nuova stagione calcistica partirà tra qulche giorno a porte chiue e il 74% dei tifosi ha dichiarato di nutrire la mancanza dei cori e dell’atmosfera degli stadi dal vivo, mentre l’80% ha ammesso che gli mancano le urla le esultazioni del pubblico quando la squadra del cuore segna un gol. Questi sono i dati raccolti da Spotify in Italia e in altri dieci paesi in Europa, Africa e Medio Oriente tra il 13 luglio e l’11 agosto 2020.

CLACIO, STADI CHIUSI: COME OVVIARE A TALE MANCANZA?

Per arginare, seppur con ovvi limiti, la mancanza degli stadi chiusi, diversi tifosi hanno deciso di ricreare la giusta atmosfera in casa. I dati rivelano che il 34% dei tifosi di calcio ha replicato l’esperienza del giorno della partita in casa in diversi modi, tra cui ascoltare canzoni e inni per ricreare la sensazione di stare all’interno di uno stadio (11%), ascoltare inni e canzoni della loro squadra preferita durante un gol o la vittoria di un match (9%) o sintonizzarsi sul podcast di calcio prima, durante o dopo un match (12%). Come se ciò non bastasse, il 38% dei tifosi ha ammesso che anche quando gli stadi potranno tornare a essere riempiti si affideranno maggiormente alla musica e al podcast per vivere in maniera più intensa l’esperienza di una partita di calcio.

OLTRE 20.000 PLAYLIST REGISTRATE CON IL TERMINE “FOOTBALL”

Soltanto nell’ultimo mese, Spotify ha registrato oltre 20.000 playlist create dagli utenti accompagnate dal termine “football”. Secondo gli studi della Texas Tech University, il tifoso vive un’emozione più grande nella sua esperienza dinanzi alla tv, grazie alla presenza della folla allo stadio. Gli stessi rumori, come i cori e le grida da parte dei tifosi, sono “significativamente più emozionanti e coinvolgenti”.

