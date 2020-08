Spotify: le canzoni e i podcast più ascoltati questa estate

In questo articolo menzioneremo le canzoni e i podcast più ascoltati su Spotify nel corso dell’estate. Sicuramente, una stagione estiva molto diversa rispetta a quelle passate. Ad ogni modo, la musica è stata un’ottima compagna in questi tre mesi all’insegna di sole, mare e vacanze. Spotify ha rivelato che ROCKSTAR di DaBaby (featuring Roddy Ricch) è stato il brano più ascoltato in streaming in questa stagione a livello internazionale. Col più di 380 milioni di stream, la canzone si è rivelata essere un pilastro nella classifica globale di Spotify nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 15 agosto.

SPOTIFY: LA CANZONE PIÙ ASCOLTATA IN ITALIA

La canzone italiana più ascoltata in Italia è stata Mediterranea di Irama, il quale ha dichiarato a Spotify: ““Sono entusiasta, anche quest’anno abbiamo spaccato”. Il cantante ha raccontato di aver lavorato molto affinché accadesse. Ci sperava in questo successo. Irama ha assicurato che però non finisce qui e che ci sono altre novità in arrivo. Riferendosi agli ultimi mesi, ha aggiunto: “Ho passato l’estate a terminare Crepe, l’EP che sta per uscire, a incidere la versione in spagnolo di Mediterranea e sto già pensando a nuovi progetti!”.

I PODCAST DELL’ESTATE

Nonostante il lancio recente, quello di Michelle Obama si è rivelato essere il più ascoltato questa estate, accumulando milioni di stream a livello globale. In questi ultimi mesi parecchi ascoltatori erano a caccia di news. Il secondo e il terzo podcast più popolari in base al numero di ascoltatori tra l’1 e il 15 agosto sono stati, rispettivamente: NPR News Now e The Daily. Tra i podcast più ascoltati in tutto il mondo troviamo anche: Call Her Daddy, TED Talks Daily e Harry Potter At Home: Readings. Alla voce di quest’ultimo troviamo anche Daniel Radcliffe, interprete di Harry nei film della serie. Per chi ama il mistero, troviamo invece: Crime Junkie, Last Podcast on the Left e My favourite Murder.

Quali sono state invece le canzoni e i podcast ascoltati da voi su Spotify nel corso dell’estate? Dite la vostra!