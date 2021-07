Olimpiadi Tokyo 2020: come vedere l’evento in tv e in streaming

Seppur con un anno di ritardo a causa della pandemia da coronavirus, aprono ufficialmente in data 23 luglio le Olimpiadi di Tokyo 2020. In questo articolo vi daremo qualche dritta su come seguire l’evento comodamente in TV o in streaming. Prima ricordiamo che la cerimonia di apertura si terrà alle 13 di oggi (ore italiane), stanotte partirà invece il fitto calendario. La Rai ha già annunciato la programmazione consistente in ben duecento ore di dirette trasmesse sul secondo canale della tv di stato. Rai 2, quindi, diventerà a tutti gli effetti la rete italiana delle Olimpiadi. Come informa Everyeye, gli appassionati potranno gustarsi dieci ore di discipline sportive al giorno, ma sarà la stessa Rai a scegliere quali saranno le esibizioni da mandare in onda.

OLIMPIADI 2020: COSA SARÀ TRASMESSO IN TV?

Per le Olimpiadi 2020 è previsto un TG Olimpico che terrà aggiornati i telespettatori su quanto accadrà nel corso dell’evento, con tanto di curiosità. La diretta su RaiPlay non sarà tuttavia garantita. A venire incontro agli amanti dello sport, anche Eurosport Player e Discovery Plus che trasmetteranno in streaming, anche tramite le app per Smart TV. Almeno trenta canali contemporanei permetteranno di seguire oltre 3.000 ore di diretta. Un servizio tv on-demand completamente dedicato alle Olimpiadi per seguire gli eventi sportivi desiderati come e quando vorremo.

COME SEGUIRE I CANALI EUROSPORT

I canali Eurosport potranno essere seguiti anche grazie al servizio pay DAZN, per coloro che usufruiscono dell’abbonamento. In tal caso bisogna però precisare come saranno proposti solo un numero limitato di eventi, più alcune sintesi. Non sarà possibile assistere alle esibizioni, invece, sui canali Eurosport di Sky. Se siete interessati a beneficiare del servizio Discovery Plus ed Eurosport Player ricordate che l’abbonamento costa 7,99 euro mensili.

FIACCOLA ARRIVATA A TOKYO

Come leggiamo da un recente articolo pubblicato su FanPage, la fiacca olimpica è giunta a Tokyo; ad aprire la sfilata per la cerimonia di apertura la Grecia, a chiuderla il Giappone. Stati Uniti e Francia risultano essere nella terzultima e penultima posizione. Tra gli ospiti illustri che assisteranno alla cerimonia che darà avvio ai giochi olimpici 2021 menzioniamo la first lady USA Jill Biden e il presidente francese Emmanuel Macron.

Per aggiornamenti sulle Olimpiadi 2020 di Tokyo continuate a seguirci!