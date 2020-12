2020 Wrapped Spotify come funziona? Vi sarete accorti che molti dei vostri amici si sono già messi di impegno per scoprire tutti i brani e gli artisti che più hanno ascoltato nel corso degli ultimi 12 mesi. Mesi duri, difficili, come mai ne avevamo vissuti. Ma mesi nel corso dei quali la musica non ci ha mai abbandonato!

2020 Wrapped Spotify come funziona? Ecco come scoprire le canzoni che avete ascoltato di più!

Il 2020 è quasi finito. È stato un anno particolare e unico – durante il quale siamo stati fisicamente separati per tanto tempo, ma nonostante tutto abbiamo trovato nuovi modi per stare insieme, uniti come una vera comunità. Prima di chiudere ufficialmente l’anno, vogliamo prenderci il tempo per omaggiare gli artisti e i creators che, con la loro musica e i podcast, ci hanno permesso di vivere meglio un anno che sicuramente ricorderemo a lungo.

Wrapped 2020 di Spotify è qui proprio per questo.

Oggi Spotify svela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno definito il 2020 e che i 320 milioni di utenti della piattaforma in tutto il mondo hanno ascoltato di più durante l’anno. Sia che si trattasse di tenersi informati, di cantare insieme o semplicemente di svagarsi, le persone hanno sempre potuto contare sul supporto dell’audio e gli artisti non hanno smesso di “creare”.

Irama, The Weeknd, Bad Bunny, Billie Eilish, Tha Supreme e Elodie sono gli artisti trionfatori di questo 2020 a livello italiano e globale.

Scoprire quali sono stati i vostri cantanti e artisti più ascoltati dell’anno non potrebbe essere più semplice! Vi basterà cliccare qui e accederete al sito ufficiale di Spotify: una volta loggati accederete alla playlist con i vostri brani più ascoltati. Ma non solo!

Tramite l’app di Spotify avrete inoltre la possibilità di crearvi delle speciali Stories con grafiche colorate e accattivanti che saranno il vostro recap di quest’anno!