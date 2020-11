Spotify Trends: le canzoni di Natale sono le più ascoltate

Le canzoni di Natale risultano essere le più ascoltate al momento su Spotify. Un trend che si è già prodotto a ottobre, a ben più di due mesi di distanza dal 25 dicembre. I classici internazionali risultano essere sempre quelli più amati. Insomma, il clima natalizio ha già scaldato i nostri cuori con diverse settimane di anticipo. Nel corso di quest’anno, risulta che gli utenti Spotify abbiano ascoltato oltre 6,5 miliardi di minuti di musica natalizia, con oltre 37 miliardi di stream sulla piattaforma dal suo lancio avvenuto 12 anni fa. In Italia il brano a tema di più successo risulta essere All I want for christmas is you di Mariah Carey, oltre che una delle canzoni più ascoltate a livello internazionale.

In questo anno così difficile a causa del coronavirus, è probabile che molti ascoltatori cerchino conforto nelle magiche atmosfere che solo il Natale può offire. A settembre e ottobre gli utenti hanno ascoltato la playlist natalizia più conosciuta: Christmas Hits ,che ha ricevuto molte più interazioni rispetto agli anni scorsi. A ottobre 2020 la Top Ten Christmas songs ha evidenziato un amento del 25% di ascolti rispetto a ottobre dello scorso anno. Rispetto agli anni precedenti, gli utenti risultano ascoltare i brani natalizi soprattutto nei giorni non lavorativi.

Vediamo ora quali sono i brani natalizi più ascoltati in Italia e nel mondo su Spotify. Qui di seguito proponiamo due classifiche al riguardo.

Classifica dei brani natalizi con più stream nel nostro paese tra il 1° dicembre 2019 al 15 novembre 2020:

“ All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey

“Last Christmas” degli Wham!

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” (with The B. Swanson Quartet) di B.

Swanson Quartet e Frank Sinatra

“Beginning to Look a Lot like Christmas” di Michael Bublé

“Santa Tell Me” di Ariana Grande

“Happy Xmas (War Is Over)” – Remastered 2010” di John Lennon, Yoko Ono

“Santa Claus Is Coming to Town” di Michael Bublè

“Feliz Navidad” di José Feliciano

“Mistletoe” di Justin Bieber