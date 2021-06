Spotify lancia la sua playlist dedicata agli Europei di calcio

L’inizio degli Europei di calcio è ormai alle porte e Spotify vuole celebrare l’evento calcistico più importante dell’anno lanciando due nuovi contenuti: la playlist, Notti Magiche, che ci accompagnerà durante la manifestazione continentale. Da ricordare, inoltre, i numerosi podcast a tema. Un esempio? Einfach mal Luppen, il podcast dei fratelli Kroos (il centrocampista del Real Madrid Toni e Felix) è il podcast di calcio più popolare su Spotify a livello globale.

Al secondo e al terzo posto rispettivamente Football Weekly del Guardian, a dimostrazione del fatto che anche in ambito calcistico gli utenti ascoltano contenuti per approfondire e tenersi informati, e The Greatest Game with Jamie Carragher, il podcast dell’ex giocatore del Liverpool Jamie Carragher. Il quarto podcast sul calcio più ascoltato al mondo su Spotify è il tedesco kicker meets DAZN – Der Fußball Podcast, seguito da The Gary Neville Podcast, condotto dalla leggenda del Manchester United.





SPOTIFY: LA PLAYLIST DI NOTTE MAGICHE

Tutti sanno che per noi italiani il calcio è una cosa seria, e per questo motivo abbiamo creato la playlist Notti Magiche, che include successi senza tempo come Un’Estate Italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini o La leva calcistica della classe ‘68 di Francesco De Gregori, ma anche le ultime hit, come Coro Azzurro degli Autogol feat Arisa&Ludwig. La playlist ti terrà compagnia in questi giorni di attesa e durante tutta la manifestazione.

DUE NUOVE FUNZIONI SULLA PIATTAFORMA STREAMING

Spotify è sempre più ricco di novità. Dopo Fresh Finds, un programma innovativo creato appositamente per dare spazio ai giovani artisti emergenti, la piattaforma svedese propone due nuove funzioni: Only you e Blend. Only You è una riproposizione della modalità wrapped in sei configurazioni, che viene formata alla fine di ogni anno sui gusti di di ogni utente Spotify. Blend invece permette di unire i gusti di due utenti in un’unica playlist.

Per altri aggiornamenti su Spotify continuate a seguirci!