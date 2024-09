Chi sono i vincitori degli MTV Video Music Awards 2024

Ecco la lista dei vincitori dell’edizione degli MTV Video Music Awards 2024, che si sono tenuti all’UBS Arena di New York nella notte dell’11 settembre, condotti da Megan Thee Stallion.

Come da qualche anno a questa parte, il nome di Taylor Swift ha dominato facendo incetta di riconoscimenti, 12 in totale. Questa volta Taylor, però, si è portata a casa degli ulteriori record.

Tay Tay, infatti è diventata la prima artista a vincere per ben due volte il premio Artist of the Year che è uno dei più ambiti ai VMA. Come se non bastasse, ha vinto per tre anni consecutivi cinque in totale) il premio Video of the Year che è probabilmente il Moon Person più importante.

Il numero di vittorie di Taylor è dunque quello più alto, seguito dal numero di premi di Post Malone (11), da Eminem (8), Ariana Grande, Megan Thee Stallion e Sabrina Carpenter (7 ciascuna).

Katy Perry, invece, si è aggiudicata il premio Most Iconic Performance con la sua esibizione sulle note di Roar del 2013, ma anche il Michael Jackson Video Vanguard Award.

I vincitori dei VMA 2024

• Video of the Year: Taylor Swift – Fortnight (feat. Post Malone)

• Song of the Year: Sabrina Carpenter – Espresso

• Artist of the Year: Taylor Swift

• Best New Artist: Chappell Roan

• Push Performance of the Year: Le Sserafim – Easy

• Best Collaboration: Taylor Swift – Fortnight (feat. Post Malone)

• Best Pop: Taylor Swift

• Best Hip-Hop: Eminem – Houdini

• Best R&B: SZA – Snooze

• Best K-Pop: Lisa – Rockstar

• Best Latin: Anitta – Mil Veces

• Best Rock: Lenny Kravitz – Human

• Best Alternative: Benson Boone – Beautiful Things

• Best Afrobeats: Tyla – Water

• Video for Good: Billie Eilish – What Was I Made For?

• Song of Summer: Taylor Swift – Fortnight (feat. Post Malone)

• Best Group: Seventeen

• VMAs Most Iconic Performance: Katy Perry – Roar (2013)

• Best Trending Video: Megan Thee Stallion – Mamushi (feat. Yuki Chiba)

• Best Visual Effects: Eminem – Houdini

• Best Editing: Taylor Swift – Fortnight (feat. Post Malone)

• Best Direction: Taylor Swift – Fortnight (feat. Post Malone)

• Best Art Direction: Megan Thee Stallion – BOA

• Best Choreography: Dua Lipa – Houdini

• Best Cinematography: Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

• Michael Jackson Video Vanguard Award: Katy Perry

Cosa ne pensate dei vincitori dei VMA 2024?