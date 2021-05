Bridgerton – Netflix: La serie avrà uno spin-off sulla regina Charlotte

Netflix ha deciso di puntare moltissimo sulla serie Bridgerton e ha deciso di confermarla in anticipo per più stagioni (i dettagli qui). Tuttavia, ieri abbiamo avuto notizia che l’universo creato da Shonda Rhimes avrà modo di espandersi ulteriormente grazie a una mini-serie prequel, o spin-off se preferite, con al centro la giovane regina Charlotte. Ecco qualche dettaglio in più diffuso tra i primi da Variety

Lo spin-off di Bridgerton seguirà la giovinezza della Regina Charlotte (Golda Rosheuvel), sovrana di colore intemperante e appassionata di gossip. Parallelamente, la storia esplorerà anche l’adolescenza della matriarca di casa Bridgerton (Ruth Gemmell) e gli albori del potere della temutissima Lady Danbury (Adjoa Andoh). Il progetto avrà lo stesso sceneggiatore delle prime due stagioni della serie-madre (Jess Brownell, invece, erediterà il titolo per la terza e la quarta).

Molti spettatori non hanno mai conosciuto la storia della regina Charlotte prima che Bridgerton la portasse in scena, ha detto Bela Bajaria (tra i vertici di Netflix). Sono eccitata all’idea di avere la possibilità di approfondire la sua storia e l’universo che abbiamo creato. Shonda e la sua squadra stanno pensando al modo migliore possibile per raccontarlo mantenendo lo stile che ha fatto appassionare il pubblico. Preparano le prossime stagione e intanto portano avanti anche questo progetto in modo da soddisfare anche i fan più insaziabili.

Ecco l’annuncio dello spin-off legato a Bridgerton diffuso: