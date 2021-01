Ecco cosa ha raccontato oggi Alessandro durante il nuovo daytime di Amici 20, condotto da Maria De Filippi, che è appena andato in onda su Italia 1.

Il nuovo ballerino, originario di Brindisi, fa oggi il suo ingresso insieme alla cantante Ibla, anche lei new entry del programma.

Subito dopo essere entrati in casetta, i due ragazzi ottengono la possibilità di telefonare ai loro cari. Alessandro non vede l’ora di contattare sua madre ed emozionato le comunica di essere entrato nella scuola di Amici.

Il ballerino racconta subito dopo che la mamma è la persona più importante della sua vita, grazie a lei e al solido e longevo matrimonio con suo padre sa che il vero amore esiste. Alessandro confessa a Ibla, per giustificare la sua forte emozione dopo la sua telefonata, che c’è una storia importante dietro le sue lacrime.

Il nuovo ballerino di Amici 20, Alessandro Cavallo, racconta la sua storia

Il ragazzo spiega che ha iniziato a ballare per suo nonno che non c’è più da quando aveva undici anni. Per sfogo in seguito a quella perdita, Alessandro si è dunque rifugiato nella danza, da allora non può farne più a meno e lo sente sempre vicino. Ogni salto e ogni giro, sente che suo nonno è sempre al suo fianco.

Alessandro ha soli 20 anni e, dopo essersi diplomato a Brindisi (città in cui è nato) in una scuola di danza, è arrivato a studiare nell’Accademia del Teatro alla Scala. Qui ha avuto modo di studiare approfonditamente classico, repertorio e contemporaneo. Che sia forte in tutti gli stili ha già cominciato a dimostrarlo e sicuramente non deluderà le aspettative.