Lupin – Netflix recensione: Il fascino del ladro gentiluomo vi conquisterà

Qualche settimana fa vi avevamo mostrato il trailer e qualche foto della serie uscita lo scorso 8 gennaio Lupin (i dettagli qui). Abbiamo deciso di dare una possibilità a questa o prodotto di Netflix Francia e non ci siamo pentiti. Ecco una breve recensione (no spoiler)

Partiamo dal protagonista dalle mille identità interpretato molto bene da Omar Sy (Quasi Amici). Brillante, ironico, profondo, affascinante e appassionato fin da bambino delle imprese del ladro gentiluomo decide di riportarle in vita. La serie francese racconta come un personaggio letterario possa diventare l’ispirazione (e l’ossessione) di un bambino rimasto orfano e con un’infanzia difficile e solitaria.

Non mancano l’amore, l’amicizia e le tematiche di razzismo e immigrazione difficile. C’è spazio anche per la famiglia, per la truffa e per l’onnipresente divario tra ricchi e poveri e tra privilegiati ed emarginati. Gli episodi episodi che compongono la prima stagione scorrono rapidamente e catturano il pubblico tra furti ad alto tasso di spettacolarità, drammi , vendette e ironia. Un ottimo cast, belle location e dialoghi vivaci fanno il resto.

Cinque episodi ci sono sembrati addirittura troppo pochi e ovviamente il finale apertissimo lascia sperare in una seconda stagione. Insomma una serie che ci sentiamo di consigliarvi.