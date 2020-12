Un paso adelante sta per tornare? Ecco cosa ha dichiarato Beatriz Luengo!

Un paso adelante, la celeberrima serie spagnola che ha accompagnato i pomeriggi di migliaia di adolescenti italiani (e ovviamente iberici) potrebbe tornare molto presto!

La notizia del possibile remake di Un Paso Adelante è giunta direttamente da una delle attrici che più hanno fatto la storia della serie. Stiamo parlando di Beatriz Luengo, l’interprete che nella serie dava il volto a Lola, ballerina timida ma allo stesso tempo molto determinata.

Ma cerchiamo di fare ordine. Qualche giorno fa su internet è apparso un tweet fake (con relativo articolo) nel quale Beatriz “annunciava” in forma ufficiale il ritorno di Lola e di Un paso adelante.

Qui sotto trovate il tweet pubblicato da Beatriz Luengo.

Lola tornerà a Un paso adelante nel 2021! Per il momento non vi posso raccontare molto di più, soltanto che sto scaldando i motori!

Beatriz Luengo ha rapidamente ripostato l’indiscrezione, parlando della possibile trama del remake di Paso Adelante, fra il serio e il faceto. Nel tweet l’attrice parlava della possibilità di una nuova stagione ambientata in una scuola per TikToker. La scuola, sotto la direzione dell’iconica Carmen Arranz, avrebbe formato ballerini che avrebbero provato 24 ore su 24 pezzi dei BTS. E il suo personaggio, Lola, avrebbe continuato ad essere perdutamente innamorata del bel Pedro!

#UPAvuelve! #Spoiler 🧨 Esta vez convertimos la escuela de Carmen Arranz en una escuela de Tik-Tok y nos dedicamos a grabarnos con canciones de BTS 24/7 mientras tanto Lola sigue enamorada de Pedro y este tiene una relación secreta con Rober….! ¿Alguna idea más? 🤪👇🏼 https://t.co/S10ZND6PzT — Beatriz Luengo (@EsBeatrizLuengo) December 28, 2020

Un paso adelante: ecco cosa sappiamo del possibile remake

Ma attenzione perché non è finita qui! Alla luce dei rumors, Cadena100 ha avuto occasione di scambiare due chiacchiere con Beatriz. L’attrice spagnola ha confermato che i produttori della serie sono di recente tornati in contatto con il cast originale per un remake dello show. Riportare in vita Un paso adelante, insomma, è una possibilità nei confronti della quale c’è effettivo interesse.

Non so se te lo posso dire! Sì, ce l’hanno chiesto, si, a tutti. La casa produttrice ci ha chiesto come siamo messi con la nostra carriera in questo momento. Hanno “lanciato l’amo”. Ecco cos’è successo! […] Mi piacerebbe tornare, ma dovrebbe essere imp0rtante come definiscano la sceneggiatura, vorrei fare parte del processo, vorrei vedere come si sviluppa il personaggio. Non sono più la stessa, vorrei prendere la decisione in base a quello che artisticamente sia coerente con la mia crescita personale. Se trovo uno spazio dove mi sento a mio agi0 e sento che sto evolvendo, benissimo.

Nel corso dell’intervista si è parlato di questo remake di Un paso adelante nei termini di una vera e propria stagione oppure di una sorta di “speciale” da un paio di episodi. Le opzioni, per il momento, sono tutte sul tavolo.