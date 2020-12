Amici 20: Marcello Sacchetta conduce la puntata di Natale

Il ballerino professionista ed ex conduttore del daytime, Marcello Sacchetta, ha presentato oggi lo speciale di Natale di Amici 20. I ragazzi si sono esibiti al centro di uno studio vuoto, per rallegrare i loro fan anche in questo giorno di festa.

Ed è stata un vero regalo, non solo perché i fan hanno avuto modo di vedere delle nuove esibizioni proprio oggi, ma anche perché lo speciale ha riproposto l’apprezzata conduzione di Marcello.

Il ballerino non è più alla guida del daytime, né fa parte del corpo di ballo, ma è ancora presente nella scuola di Amici. Marcello ricopre infatti il ruolo di coreografo nel talent show e tutti i ballerini possono contare sui suoi preziosi consigli.

“Siamo tutti in lockdown. E per passare queste feste con un po’ di leggerezza noi di Amici abbiamo deciso di salire sul palco. E di divertirci un po’”. In questa puntata, disponibile su Wittytv, dalla durata di un’ora, si sono esibiti tutti gli allievi. Cantanti e ballerini hanno avuto a disposizione due esibizioni per ciascuno.

Amici 20: quando tornerà in tv dopo le festività natalizie

Il talent show condotto da Maria De Filippi lo scorso sabato, 19 dicembre ha salutato, seppur informalmente il suo pubblico di Canale 5, con l’ultima puntata dello speciale di quest’anno.

Mediaset non ha ancora ufficializzato quando tornerà Amici dopo Natale ma, probabilmente, il programma riprenderà sabato 9 gennaio con un nuovo pomeridiano.

Così come per lo speciale del sabato, anche il daytime è in pausa per il periodo natalizio. Come riporta la guida tv Mediaset, infatti, l’ultima puntata del daytime Amici è andata in onda il 22 dicembre.

Anche in questo caso non si sa ancora la data ufficiale del ritorno di Amici. Ma da lunedì 11 gennaio, l’appuntamento delle 19:00 su Italia 1 dovrebbe tornare regolarmente in onda. Cosa ne pensate di questa puntata speciale natalizia?