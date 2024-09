Shawn Mendes – Nobody knows: video, testo e traduzione

Nobody knows è il titolo di un brano di Shawn Mendes, rilasciato il 12 settembre 2024 e presentato nel corso degli MTV VMA 2024.

Puoi guardare a questo link il video della performance e qui sotto il videoclip musicale della canzone.

Testo Nobody knows di Shawn Mendes

When your touch walks me home

When you taste this good

When the glitters is gold

And it feels like it should

When you’re so in love

And your souls touch

But it’s still not enough

Where does it go? (woah)

Where does it go?

Nobody knows (nobody, nobody)

Where the love goes

You’re an amateur drunk and everyone knows it

But fuck you’re the one and I live for those moments (ooo-woah)

When the bottle is open anything can happen

Flying too close to the sun

When you’re so in love (oh you’re so in love)

And your souls touch (ohhh)

But it’s still not enough

Where does it go? (woah, hey)

Where does it go?

Nobody knows (hey! nobody)

Where the love goes

Traduzione

Quando il tuo tocco mi accompagna a casa

Quando assaggi così bene

Quando lo scintillio è oro

E sembra che dovrebbe

Quando sei solo innamorato

E le vostre anime si toccano

Ma non è ancora abbastanza

Dove va? (woah)

Dove va?

Nessuno lo sa (nessuno, nessuno)

Dove va l’amore

Sei un ubriacone dilettante e lo sanno tutti

Ma f***lo tu sei l’unico e io vivo per quei momenti (ooo-woah)

Quando la bottiglia è aperta tutto può succedere

Volare troppo vicino al sole

Quando sei così innamorato (oh sei così innamorato)

E le tue anime si toccano (ohhh)

Ma non è ancora abbastanza

Dove va? (woah, ehi)

Dove va?

Nessuno lo sa (ehi! nessuno)

Dove va l’amore

Cosa ne pensate di Nobody Knows di Shawn Mendes?