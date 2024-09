Emily in Paris 5: annunciata la quinta stagione

Netflix ha annunciato il rinnovo di Emily in Paris per la sua quinta stagione. Emily e le sue avventure romane torneranno con nuovi 10 episodi sulla piattaforma streaming. Ecco tutto quello che dovete sapere su Emily in Paris 5.

Emily in Paris 5: tutto quello che dovete sapere

La quarta stagione di Emily in Paris ha debuttato il 15 agosto al primo posto nella Top 10 Globale di Netflix con 19,9 milioni di visualizzazioni nei suoi primi quattro giorni, raggiungendo la Top 10 di 93 Paesi. La serie amata dai fan è rimasta nella classifica da allora per quattro settimane consecutive.

Emily in Paris ha catturato il pubblico di tutto il mondo per quattro stagioni, ognuna delle quali si è sempre posizionata nella Top 10 Globale delle serie tv in lingua inglese per diverse settimane. La serie fa entrare i fan nella vita favolosa e chic di Emily, diventando fonte di ispirazione per la moda, i meme, i trend, il turismo e molto altro.

La quinta stagione ce la aspettavamo tutti ma l’annuncio è arrivato a nemmeno una settimana di distanza del debutto della parte 2. Emily in Rome ha conquistato davvero tutti. Ci aspettiamo di ridere Lily Collins nei panni di Emily all’interno dei nuovi episodi dello show, ancora ambenti in Italia, già nel 2025.

Emily in Paris 4 la sinossi

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato. Mentre vecchie abitudini si scontrano con nuovi problemi, Emily si sente attirata da una potenziale nuova storia d’amore… e da una nuova città.

