Lady Whistledown ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Bridgerton 2! Il misterioso personaggio della amatissima serie tv di Shondaland ha confermato quello che tutti i fan stavano aspettando: il ritorno su Netflix per una seconda stagione!

Ecco l’annuncio dell’arrivo di Bridgerton 2 fatto dalla penna della gossippara narratrice della serie:

“Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione.

L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore.

Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù.

Sentitamente Vostra,

Lady Whistledown”

Guarda il video dell’annuncio di Bridgerton 2:

Bridgerton - Stagione 2 | Annuncio | Netflix

Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione?

Come sicuramente molti di voi sapranno, Bridgerton è ispirata ad una serie di otto romanzi scritti da Julia Quinn; ognuno dei quali è dedicato ad uno dei fratelli e la sua ricerca dell’amore. La saga di romanzi pur essendo per certi versi diversa può comunque darci un’idea di quello che succederà e di quale personaggio diventerà più centrale in una, ancora non confermata, seconda stagione.

Infatti, Bridgerton 2 dovrebbe ispirarsi al secondo romanzo della saga che si intitola Il visconte che mi amava e ha come protagonista Anthony, come sembra confermare anche la lettera di Lady Whistledown. Come già possiamo capire l’uomo non sembra interessato al matrimonio anche se vive una tormentata storia d’amore con la soprano Siena. Anthony avverte la responsabilità di essere l’uomo di casa e vuole prendersi cura delle sorelle e della madre.

Prepararti alla secondo stagione leggendo Il visconte che mi amava!





Infine, in Bridgerton 2 possiamo aspettarci che continuerà la caccia all’identità di Lady Whisteldown (la Gossip Girl dell’epoca). Sarà poi interessante capire se Eloise riuscirà a evitare il matrimonio e a studiare come desidera davvero. Insomma, gli ingredienti per continuare a seguire questa famiglia del Mayfair di Londra ci sono tutti.