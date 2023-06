Bridgerton 3: ecco le prime immagini ufficiali e non solo…

Nicola Coughlan è salita sul palco del Netflix Tudum in Brasile per annunciare ai fan della serie Netflix alcune novità in merito a Bridgerton 3. L’attrice che veste i panni del personaggio di Penelope nello show firmato Shonda Rhimes e Netflix ha mostrato al pubblico le prime 4 immagini della nuova stagione e confermato alcune supposizioni dei fan.

Bridgerton 3: le prime immagini ufficiali

Do contain your excitement. Your first look at Bridgerton Season 3 has arrived. #TUDUM pic.twitter.com/m5icMZACvM — Bridgerton (@bridgerton) June 17, 2023

L’attrice ha accompagnato il reveal della prime immagini della nuova stagione della serie con commento relativo al nuovo look dei protagonisti Penelope ha un look decisamente più deciso e sensuale e Colin, appena tornato dal suo viaggio in Europa, è cambiato e pronto a comprendere finalmente i suoi sentimenti verso l’amica.

Tutto quello che sappiamo su Bridgerton 3

Nicola Coughlan durante l’evento ha tranquillizzato i fan dei romanzi di Julia Quinn: nella terza stagione dello show regency ci sarà la tanto attesa scena della carrozza tra Penelope e Colin.

La sinossi di Bridgerton 3

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle.

Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente.

Il titolo del primo episodio

Il titolo del primo episodio di Bridgerton 3 sarà Out Of The Shadow (Fuori dall’ombra)

Quando uscirà la serie?

Ancora Netflix non ha comunicato ufficialmente la data d’uscita della serie ma secondo Netflix Portogallo (che ha pubblicato e poi rimosso il post) lo show debutterà il 14 dicembre. Non ci resta che attendere e sperare.