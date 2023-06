Wolf Pack: 5 curiosità sulla serie

Pronti a guardare o riguardare Wolf Pack? La serie arriva oggi su Paramount+ anche in versione doppiata in italiano. Trovate la versione doppiata in italiana da oggi su Paramount+. Un’occasione in più per non perdersi la serie nata dalla fantasia di Jeff Davis già creatore del mondo di Teen Wolf.

Di che cosa parla Wolf Pack

La serie vede protagonisti un ragazzo e una ragazza adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, il ragazzo e la ragazza sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra e da altri due adolescenti che sono stati adottati 16 anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro gli adolescenti si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

5 curiosità sulla serie

Che l’abbiate vista o che sia nella vostra lista dei preferiti, Wolf Pack vi stupirà sicuramente per il giusto mix di adrenalina e dramma. Una storia che parla di crescita ma anche di senso di comunità di cui, nel frattempo, vi diamo alcune curiosità.

1) Wolf Pack non è uno spin-off di Teen Wolf

Al contrario di quello che molti hanno scritto sul web la serie non è uno spin-off di Teen Wolf. Sì, la mente creativa è sempre quella di Jeff Davis, ma in realtà Wolf Pack è basata sulla serie di libri scritta da Edo Van Belkom.

2) Differenze tra libro e serie

Come spesso accade negli adattamenti da libro a prodotto audiovisivo capita che qualcosa venga modificato. Succede anche in Wolf Pack in cui le vicende iniziano con un incendio nella Columbia Britannica, Canada, nel libro e in California nella serie.

3) Il ritorno di Sarah Michelle Gellar

La serie è stata attesa a lungo poiché ha rappresentato l’atteso ritorno di Sarah Michelle Gellar non solo alla recitazione, ma a un genere (quello del teen drama sovrannaturale) che l’ha resa famosa negli anni ’90 grazie al ruolo di Buffy Summers in Buffy l’ammazzavampiri.

4) Dove li abbiamo visti?

Sebbene siano attori molto giovani Armani Jackson e Bella Shepard hanno già preso parte a progetti importanti. Rispettivamente li abbiamo già visti in Ready Player One e The Wilds.

5) California o Georgia?

Sebbene le vicende siano ambientate tutte in California, le riprese della serie si sono svolte totalmente ad Atlanta in Georgia; proprio come era avvenuto per Teen Wolf. Una scelta casuale? No, questo stato offre soluzioni convenienti alle produzioni che decidono di girare lì film e serie tv.

Wolf Pack è disponibile in italiano in esclusiva su Paramount+ dal 15 giugno.