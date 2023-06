Mattia Zenzola nel cast di Battiti Live 2023, ma non è l’unico ballerino di Amici

Battiti Live è ai nastri di partenza e come ogni anno, anche in questa edizione parteciperanno dei ballerini reduci da Amici di Maria De Filippi.

In questo 2023 non poteva mancare il neo-vincitore Mattia Zenzola che porterà il suo latino americano, e non solo, in una delle manifestazioni musicali estive più seguite in Italia.

Ecco il corpo di ballo completo: Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Tommaso Stanzani, Christian Roberto, Megan Ria, Maddalena Svevi, Sophia Bartoli, Rodolfo Gentilini, Carolyna Cantore e Giovanni Orefice, Gianmarco Pretelli e Mattia Zenzola.

Oltre a Mattia ci saranno dunque anche Gianmarco, Megan e Maddalena che sono stati suoi compagni d’avventura, ma anche Martina e Tommaso che hanno partecipato ad Amici due anni fa.

In tutto verranno realizzate oltre 200 performance, impreziosite dal corpo di ballo guidato anche quest’anno da Federica Posca.

Ma non è finita qui perché tra i vari artisti emergenti che si esibiranno ci saranno anche Aaron, Angelina, Piccolo G e Wax, cantanti che hanno partecipato anche loro all’edizione del talent che si è appena conclusa.

Nel cast, tra gli altri, sono ufficiali i nomi di Emma Marrone, Fedez, Pinguini Tattici Nucleari, Giorgia, Elodie e Marco Mengoni.

Quando va in onda Battiti live con Mattia Zenzola

Il tour 2023 prevede 5 serate su Italia Uno: 21, 24 e 25 giugno a Bari e 7 e 9 luglio a Gallipoli. Conducono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con la partecipazione di Mariasole Pollio.

“E come ciliegina sulla torta, sarà ospite del corpo di ballo del Radio Norba Cornetto Battiti Live anche il vincitore di Amici 22, il ballerino barese Mattia Zenzola” è stato annunciato.

Si attendono aggiornamenti per scoprire se Mattia, che tra l’altro è proprio di Bari, sarà presente per tutte le serate della kermesse oppure soltanto in una specifica puntata.

