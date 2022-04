Amici 21: chi è la cantante Nicol (biografia e inediti)

Nicol, la cantautrice vicentina reduce dell’esperienza nel programma televisivo Amici 21, pubblica il suo nuovo singolo Decimo senso (Hokuto Empire/Sony Music Italy) uscito lo scorso 4 marzo.

L’artista ventiduenne ha potuto dimostrare il suo grande talento nella scrittura e nel canto durante la sua permanenza nella scuola di Amici, durante la quale ha pubblicando ben tre singoli che hanno ottenuto un grande riscontro sia all’interno del programma che tra il pubblico.

Nicol racconta in modo molto profondo e onesto il nuovo singolo con queste parole: “Decimo Senso rappresenta il brano dal quale tutto è nato. Solo una volta che l’ho finito, ho realizzato che era stata la musica a parlare per me. Quando ho scritto ‘ho innescato il mio decimo senso’ non sapevo ancora che il decimo corrispondeva al senso del linguaggio, ma sapevo che era la parola giusta da usare. ‘Decimo Senso’ è un flusso, nulla in questa canzone è stato strutturato, è come se si fosse scritta da sola. Dopo averla scritta ho capito il potere che la musica aveva su di me e ho capito che avrei voluto fare questo per sempre. Pubblicare questo brano per me significa comunicare la mia storia di rivincita, che niente è impossibile, che ciò che rende tutto possibile è crederci anche quando nessuno lo fa”.

Chi è Nicol: canzoni e Amici 21

Nicol Castagna, 22 anni, è una cantautrice di Vicenza. Esce con il suo primo singolo Ritornerai il 25 settembre 2020 suscitando fin da subito un grande interesse, a cui fanno seguito i singoli Pupille e Satellite prodotto da Katoo e Kariim28.

Il 20 settembre 2021, a distanza di un anno dalla sua prima pubblicazione, entra nella scuola di Amici. Dal primo giorno si rende riconoscibile per la sua scrittura a partire dal singolo Onde prodotto da Zeff e Bias.

Prosegue il suo percorso nella scuola con il singolo Spotify, confermando nuovamente una collaborazione con Katoo, dove esce una vena nuova, apparentemente più giocosa. Ma che se svelata nel profondo racchiude ancora una volta un messaggio importante: ascoltami.

Nicol si fa ascoltare anche con la sua terza pubblicazione all’interno della scuola, Nome, prodotta da Scirè e Bias. Lo scopo di questo progetto è raccontare una storia, quella di Nicol.

Lei vuole regalare attraverso ogni brano un pezzo di sé. Per permettere a chi la ascolta di realizzare che le nostre storie possono essere più simili di quanto sembra. Dimostrando ciò che ognuno è in grado realmente di fare.