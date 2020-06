Ve l’abbiamo raccontato qui su Ginger Generation! Quest’oggi, 26 giugno, è una grande, grandissima giornata per il mondo del K-pop! Dopo una lunga attesa è infatti finalmente disponibile il nuovo singolo delle Blackpink, intitolato How you like that!

Il video ufficiale di How you like that delle Blackpink

Come ci attendevamo, le Blackpink non hanno certo deluso le nostre aspettative! La girlband ci ha regalato una clip colorata, trascinante, con coreografie incredibili e una swag davvero invidiabile!

Il video, fra l’altro, ha già battuto un incredibile record mondiale! La clip ufficiale che accompagna How You Like That è il video che ha ottenuto il maggior numero di views in tempo reale su Youtube. Quando è arrivata online la premiere del video, si sono infatti collegati nello stesso momento oltre 1.65 milioni di persone! Il record, come ricorderete, era precedentemente stato battuto dai colleghi BTS!

A poco meno di quattro ore dalla sua uscita, la clip di How You Like That delle Blackpink ha superato le 20 milioni di visualizzazioni e promette di battere altri record anche entro le prossime 24 ore.

Il pezzo, inoltre, ha già raggiunto la numero uno in tantissimi paesi nella iTunes Chart, fra cui gli Stati Uniti!

How you like that, vi ricordiamo, sarà il primo singolo del nuovo tanto atteso disco di comeback delle Blackpink. Le ragazze hanno in programma di pubblicare il seguito il prossimo settembre. In base a quanto rivelato dalla YG Entertainment, inoltre, How you like that sarà il primo di una serie di singoli che saranno rilasciati a breve prima dell’uscita del disco.

Ecco il video ufficiale di How you like that!

BLACKPINK - 'How You Like That' M/V

Una piccola curiosità sul video di How You Like That

Come segnalato anche dagli amici di Blackpink Italia, Jisoo ha deciso di sfoggiare nel video una serie di tatuaggi istantanei. Sul suo corpo leggiamo infatti parole “provocatorie” come “prostituta” “osceno” e “invidioso”!