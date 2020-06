Penny On M.A.R.S: la terza stagione dal 3 luglio su Disney +

La terza attesissima stagione di Penny On M.A.R.S., la serie di grande successo dove sogni, segreti, amicizia e amore vivono a ritmo di musica, arriverà su Disney+ da venerdì 3 luglio.

Ma le sorprese non finiscono qui. Dallo stesso giorno sarà disponibile sulla piattaforma di streaming tutta la serie completa con le prime due amatissime stagioni.

Penny On M.A.R.S: la trama della terza stagione

In un nuovo anno scolastico in cui le sue certezze in amore e amicizia vengono messe a dura prova, Penny decide di anteporre a sé stessa i bisogni degli altri, da una parte aiutando sua madre, che ha subito uno shock, a rimettersi in piedi e a lottare per l’affido di Pete.

Dall’altra partesprona Vicky, ballerina talentuosa, ma sfigurata, a mettersi in gioco al M.A.R.S. e a maturare, trasformandosi da brutto anatroccolo a cigno. Per farlo è disposta a sacrificare il successo personale al saggio scolastico e anche a mettere a rischio il suo trionfo al talent, consapevole che la vittoria va oltre la competizione e i trofei.

Anche questa nuova stagione, come le precedenti, è una produzione originale italiana. Girata a Milano, è diretta da Claudio Norza – già regista della serie tv Alex & Co. Diventata un vero e proprio fenomeno di costume, la serie è prodotta da 3Zero2Tv in collaborazione con The Walt Disney Company Italia.

A interpretare Penny il pubblico ritroverà la carismatica Olivia Mai-Barret, mentre la vulcanica Shannon Gaskin tornerà nel ruolo di Camilla e Finlay MacMillan sarà ancora una volta il bello e talentuoso Sebastian. Ma non mancheranno anche tante sorprese per il pubblico affezionato alla serie.