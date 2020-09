Notizia bomba per tutti i Blinks! A partire dal prosismo 14 ottobre sarà disponibile in streaming su Netflix un documentario davvero molto speciale sulle Blackpink!





Ecco tutto quello che sappiamo del documentario Blackpink Light up the sky

Qualcuno ha detto K-pop? Blackpink: Light Up the Sky, un documentario originale Netflix, arriva il 14 ottobre. Sì, insieme alle nuove icone per il profilo. pic.twitter.com/xCkT1E7vUo — Netflix Italia (@NetflixIT) September 9, 2020

Lisa, Jisoo, Rosé e Jennie saranno infatti le protagoniste assolute di Blackpink: Light Up the Sky, uno speciale docu film che racconterà la loro storia.

Il film, diretto da Caroline Suh, includerà una serie di interviste esclusive con le ragazze, immagini del tutto inedite anche per i fan più incalliti. Il documentario sarà insomma un viaggio che ci accompagnerà dai primi passi nel mondo della musica del gruppo fino al successo globale.

Il documentario si chiuderà infatti con la storica esibizione delle ragazze al Festival Coachella 2019!

Ma le sorprese non sono certo finite qui!

Per l’occasione, infatti la celebre piattaforma di streaming ha deciso di farci un regalo davvero eccezionale. A partire dal 14 ottobre, giorno in cui il documentario delle Blakcpink sarà online, potrete cambiare la vostra immagine profilo Netflix con una delle 4 cantanti! OMG!

Il documentario Blackpink Light up the sky, vi ricordiamo, arriverà ad una decina di giorni di distanza dalla pubblicazione dell’attesissimo The Album. Stiamo parlando del primo vero disco delle ragazze, un esordio che i fan di tutto il mondo aspettano praticamente da tre anni.

All’interno dell’album (è forse questa la tracklist?) troveremo ovviamente il singolo di lancio How you like that. Ma non solo! The Album delle Blackpink avrà infatti al suo interno anche Ice Cream, la collaborazione con la nostra adorata Selena Gomez. Si dice inoltre che il disco includerà anche una canzone insieme a Cardi B, intitolata Bet you wanna. Le ragazze, almeno per il momento, non hanno reso disponibile la lista completa delle canzoni, in ogni caso.

Siamo davero super curiosi di questo documentario Blackpink – Light up the sky! E voi?