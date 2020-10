Taylor Swift spiega il vero significato di Lover, dedicata a Joe Alwyn

Di che cosa parla veramente Lover di Taylor Swift? In questo articolo su Ginger Generation vi avevamo proposto il testo e la traduzione completo della canzone. E fino a qui tutto ok. Ma sappiamo benissimo che Tay Tay, quando scrive, scrive soprattutto pezzi della sua vita. E che i suoi brani sono carichi di significati.

In una recente intervista concessa nella cornice dei 2020 Nashville Songwriter Awards, Taylor Swift ha voluto spiegare il vero significato della canzone. Lover, che si è guadagnata un posto d’onore nelle ’10 Songs I Wish I’d Written’, è interamente dedicata al compagno Joe Alwyn.

Ecco cosa ha raccontato Taylor Swift riguardo al significato di Lover:

La canzone parla di due persone che scelgono di passare il resto della loro vita insieme, creandosi le loro tradizioni. Possono stare sveglie quanto vogliono. Possono tenere le luci natalizie quanto vogliono. Possono far rimanere i loro amici per tutto il tempo che vogliono. Perché questa è la loro vita ed è la famiglia che hanno scelto di creare.

Anche se Taylor Swift non ha fatto esplicitamente il nome di Joe Alwyn, ha comunque raccontato che:

La persona che ti sceglie, ti sceglie accettando anche tutto il dolore che hai sofferto nel passato. […] Volevo che il bridge della canzone suonasse come quando due persone decidono di scambiarsi voti e di come cambiano una parte di loro stessi per renderla adatta alla loro relazione.