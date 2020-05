Blackpink: il nuovo singolo esce a giugno, l’album a settembre

Ci sono nuove, ottime notizie sul fronte Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa! Le Blackpink, come d’altra parte già vi avevamo raccontato su Ginger Generation, stanno infatti perr tornare con un nuovo progetto discografico!

Quest’oggi, 18 maggio, la casa discogarfica delle Blackpink, la YG Entertainment, ha condiviso un importante agggiornamento riguardo al come-back del gruppo. La label ha infatti confermato che ad oggi le ragazze hanno registrato oltre 10 canzoni per il loro primo, vero album!

In attesa che vengano apposte le ultime modifiche alla loro musica, giugno sarà il mese nel quale potremo finalmente avere un’anticipazione del nuovo lavoro delle Blackpink. Sarà infatti proprio in questo mese che avremo la possibilità di ascoltare il primo vero singolo del progetto discografico. Ma c’è di più!

A quanto pare, infatti, le ragazze hanno in programma anche la pubblicazione di un secondo estratto fra il mese di luglio e quello di agosto. Anche la stessa uscita dell’album delle Blackpink, a quanto pare, sarà accompagnata da un nuovo singolo

Riguardo al tanto atteso delle Blackpink, la YG Entertainment ha commentato:

Dato che abbiamo lavorato a lungo per l’uscita di questo disco, pubblicheremo i suoi contenuti in tre fasi separate in modo che le ragazzze abbiano la possibilità di restare in contatto con i fan con più contenuti e performance.

Come fa notare Forbes in qursto articolo, la fase promozionale del nuovo disco delle Blackpink è già piuttosto atipica. Infatti, è piuttosto rsro che un gruppo K-pop pubblichi due singoli estivi prima dell’uscita autunnale.

I Blinks di tutto il mondo, fra le altre cose, sono stati costretti ad un’attesa decisamente snervante rispetto agli altri K-pop stans. Un anno e mezzo senza musica (pensiamo a come è stata abituata la BTS Army) è infatti un periodo di tempo decisamente lungo in questo senso! Pensate poi ad un gruppo come le Twice, che nello stesso arco temporale hanno pubblicato due dischi koreani e tre dischi giapponesi!