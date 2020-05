Elodie: ecco il video ufficiale del nuovo singolo, Guaranà

È un’ Elodie completamente diversa ma sempre in forma smagliante quella che possiamo ammirare nel video di Guaranà, il nuovo singolo della cantante romana. L’artista sfoggia infatti delle lunghe treccine nere, un look molto differente rispetto a quello a cui ci ha abituati.

La clip, diretta da Attilio Cusani, è stata girata nella suggestiva cornice del Parco Nazionale del Circeo. Guaranà è una canzone scritta da Davide Petrella e Dardust, che ne ha curato anche la produzione. Anche se non fa parte del suo ultimo disco, la canzone rientra in modo perfettamente coerente con il mondo musicale di This is Elodie, pubblicato lo scorso gennaio. Non perderti audio, testo e significato di questo brano, già pronto a diventare un nuovo tormentone estivo!

Il successo del terzo album della cantante

L’album This is Elodie, frutto di due anni di intenso lavoro e di ricerca musicale, è riuscito a totalizzare oltre 150 milioni di stream complessivi. Alcune delle hit contenute al suo interno, Nero Bali con il cantante Michele Bravi e Margarita con il rapper Marracash sono doppio disco di platino. Pensare Male, collaborazione con la band The Kolors, è invece certificata disco di platino mentre Andromeda è disco d’oro.

Queste sono state tra le canzoni più trasmesse in radio nell’ultimo anno e hanno reso Elodie, che ad oggi ha oltre 1.6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 200 milioni di visualizzazioni sul proprio canale Youtube, una tra le più apprezzate cantanti italiane della scena pop-urban. Qui sotto il video ufficiale del suo nuovo singolo, Guaranà.

Elodie - Guaranà

