Tiziano Ferro: le nuove date del tour negli stadi (info e biglietti)

Tiziano Ferro riparte negli stadi italiani a giugno e a luglio 2021. Il cantautore di Latina era stato costretto, come tanti altri artisti, a rimandare il suo imminente tour, a causa dell’emergenza sanitaria.

Live Nation annuncia, dunque, la riprogrammazione delle date del TZN Tour 2021 negli stadi italiani. Live Nation Italia comunica inoltre che i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Per quanto riguarda la data di Messina, originariamente prevista il 27 giugno 2020, si stanno valutando i problemi relativi allo Stadio per poterla riprogrammare quanto prima. Ciò che possiamo confermare ad oggi è che il tour toccherà la Sicilia nel mese di luglio 2021.

Maggiori informazioni sul Tour 2021 sono disponibili a questa pagina. I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

CALENDARIO TZN TOUR 2021:

6 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO – STADIO G. TEGHIL

9 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI

12 GIUGNO 2021 – MODENA – STADIO BRAGLIA

15 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 5 giugno 2020)

18 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 6 giugno 2020)

19 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 8 giugno 2020)

22 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

26 GIUGNO 2021 – NAPOLI – STADIO SAN PAOLO

29 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO SAN NICOLA

6 LUGLIO 2021 – ANCONA – STADIO DEL CONERO

9 LUGLIO 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 15 luglio 2020)

10 LUGLIO 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 16 luglio 2020)

14 LUGLIO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

18 LUGLIO 2021 – CAGLIARI – FIERA