Billie Eilish mangia in un supermercato nel video di Therefore I Am

Si intitola Therefore I Am il nuovo singolo inedito di Billie Eilish. Il brano è il primo inedito dall’uscita di No time to die, colonna sonora dell’atteso nuovo episodio della saga di 007, e My Future.

La canzone è accompagnata da un video musicale girato in un centro commerciale deserto, il Glendale Galleria Shopping Mall.

Dopo averlo guardato, diversi fan hanno notato un possibile significato nascosto nel video. Quello che fa Billie Eilish nella clip sembra dunque essere una risposta della pop star ai commenti sul suo corpo. La cantante è stata infatti vittima di body shaming a seguito di alcune foto mentre indossava pantaloncini e canottiera.

Nel video si vede Billie girare indisturbata nel centro commerciale mentre mangia tutto quello che vuole, senza preoccuparsi del giudizio di nessuno.



Lo straordinario successo di Billie Eilish

Reduce dal suo primo concerto in Live Stream, la critica e il pubblico hanno acclamato sottolineando come la seppur giovane Billie sia stata capace di portare un evento di questo genere a livelli inimmaginabili fino ad oggi.

La 5 volte vincitrice di Grammy Awards ha una lunga lista di premi raccolti in questi ultimi anni grazie a singoli di successo come Ocean Eyes (il suo primo successo), Don’t smile at me, Bellyache Lovely, You Should See Me In A Crown, When the Party’s Over Come out and play, When I was older, Bury a friend, Wish you were Gay, Bad guy, All the Good Girls Go to Hell, Everything I Wanted, Xanny, My Future

Solo in Italia, Billie Eilish vanta 4 singoli certificati Oro, 4 singoli certificati Platino, un Triplo Platino per Bad Guy e un disco di Platino per il disco d’esordio When we all fall asleep, where do we go.