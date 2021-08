Billie Eilish abbraccia Olivia Rodrigo durante la festa per l’album Happier than ever

Venerdì scorso Billie Eilish ha organizzato a Los Angeles un party per il lancio del suo nuovo album. Tra gli invitati anche la cantante Olivia Rodrigo che ha condiviso con l’artista un forte abbraccio.

Oltre a Olivia c’erano anche Dove Cameron, Ben Platt, Willow e Jaden Smith, Will.I.Am e Khalid. E ovviamente il fidanzato di Billie, Matthew Tyler Vorce.

Durante la festa, gli invitati e la cantante hanno celebrato l’ora dell’uscita del disco con un bel tuffo in piscina. Oltretutto, la data della pubblicazione dell’album ha coinciso con quella del compleanno di Finneas, fratello e collaboratore più fidato di Billie Eilish. Quindi è stato inevitabile intonare per il festeggiato un “tanti auguri” allo scoccare della mezzanotte.

Ecco la foto in cui Billie Eilish abbraccia Olivia Rodrigo

L’album successore del fortunatissimo When we all fall asleep, where do we go? s’intitola Happier than ever ed è disponibile in tutto il mondo dallo scorso 30 luglio.

“IL MIO NUOVO ALBUM Happier than ever uscirà il 30 luglio! Questa è la cosa migliore che io abbia mai creato. Sono troppo contenta, elettrizzata e non vedo l’ora lo possiate ascoltare. Non riesco neanche a descrivervi quanto amore provo per questo progetto. Spero che sentirete anche voi quello che sento io”, ha scritto Billie Eilish per annunciare il disco lo scorso aprile.

Il progetto è arrivato a due anni e mezzo di distanza dal folgorante debutto dell’artista americana. Un progetto che ha cambiato le regole del gioco, trasformando Billie in una star di livello internazionale in un battibaleno.

Il disco, uno dei più venduti nel mondo del 2020, ha ricevuto un premio Grammy come Best Album e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Siamo davvero impazienti di scoprire se Happier than ever riuscirà a replicare questo successo.