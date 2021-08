Lorde ha detto che vorrebbe collaborare con Harry Styles

Lorde è stata intervistata nella nuova edizione di 73 domande di Vogue. Alla domanda “Con chi ti piacerebbe collaborare?”, la cantante di origini neozelandesi ha risposto Harry Styles.

E non si tratta di un semplice sogno nel cassetto, perché Lorde ha davvero intenzione di realizzarlo! L’artista, in effetti, ha espresso la volontà di contattare Harry affermando anche “Voglio parlare con Harry Styles”.

“Lorde ha sempre saputo di voler essere un’artista solista. Ma ciò non significa che non ci fossero sorprese in serbo per lei riguardo alla fama. In questo speciale 73° episodio di 73 Questions, Lorde passeggia per il giardino botanico di New York e parla della sua infanzia, del suo nuovo album. E di quella spiaggia segreta su cui ha filmato il video musicale di Solar Power”.

Con queste parole è stata introdotta l’intervista sul canale del noto magazine di moda.

Solar power, il singolo inedito che ha segnato il ritorno di Lorde dopo 3 anni di silenzio, è arrivato lo scorso giugno nelle radio italiane.

Il brano anticipa la pubblicazione dell’album omonimo in uscita il 20 agosto in tutto il mondo. C o-scritto e co-prodotto con Jack Antonoff, è accompagnato da un video ufficiale già online su Youtube.

Lorde fa dunque il suo attesissimo ritorno con il nuovo singolo già acclamato dalla critica e tratto dal suo terzo album in studio. Oltre alla title-track è stato rilasciato anche un altro brano: Soned at the Nail Salon.

Riguardo l’album Lorde dice: “Il disco sarà una celebrazione del mondo naturale, un tentativo di immortalare le cose più profonde, le sensazioni più trascendentali che si provano quando si è all’aperto. Quando si ha il cuore spezzato, si prova dolore, si vivono amori profondi o si è in stato di confusione. Io mi rivolgo al mondo della Natura per cercare risposte. Ho imparato a inspirare e buttare fuori. Questo disco è il risultato di tutto ciò”.