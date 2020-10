Billie Eilish: a novembre il suo nuovo singolo autunnale

Dopo la dolce My future, Billie Eilish annuncia l’arrivo di nuova musica. La cantante risponde a un fan tramite Instagram Stories che le chiede quando uscirà la sua nuova canzone. Billie non solo risponde a questa domanda, ma svela inoltre che ciò avverrà molto prima di quanto si potesse immaginare.

Si tratta del mese di novembre! In attesa di scoprire il titolo e la data precisa, l’artista rivela anche il mood del nuovo brano. Se c’è infatti un colore che può descrivere questa misteriosa canzone è senz’altro il terra di Siena bruciata, un rosso vicino al marrone, un colore sicuramente molto autunnale!

Il concerto in live streaming di Billie Eilish, come guardarlo

Billie, intanto, ha pensato di tenere un concerto in totale sicurezza che sarà trasmesso in streaming mondiale sabato 24 ottobre a mezzanotte, ora italiana. La pop star si esibirà dalla sua città natale, Los Angeles.

Per assistere comodamente da casa a Where Do We Go? The Livestream – questo il nome dell’evento – dovrai assicurarti il tuo biglietto acquistandolo a questo link. Dopo la diretta del concerto, gli acquirenti dello show on-demand avranno modo di rivedere il concerto per 24 ore.

Billie Eilish reveals she has a NEW single coming out this November. 🍁 pic.twitter.com/EwgrLnXKQJ — Pop Crave (@PopCrave) October 18, 2020

Billie Eilish è l’artista che ha prestato la sua voce per cantare No time to die, la traccia principale della colonna sonora nonché il titolo dell’ultimo film dedicato a 007, interpretato ancora una volta da Daniel Craig.

Il video del brano è uscito lo scorso 1 ottobre. Al singolo hanno preso parte diversi artisti: è stato prodotto dal fratello Finneas, con arrangiamenti orchestrali di Hans Zimmer.