Il Collegio 5: ecco chi è Rebecca Mongelli (intervista)

Svelati i nomi dei ragazzi, tra cui Rebecca Mongelli, che prenderanno parte alla quinta edizione de Il Collegio, l’attesissimo docu-reality di Rai2, diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, in onda a partire da martedì 27 ottobre in prima serata.

Ventuno i ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio, il Regina Margherita di Anagni (FR), e che verranno catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola.

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli. Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

Clicca qui per comprare il libro de Il Collegio!





Chi è Rebecca Mongelli

La nuova alunna de Il Collegio ha 15 anni e vive Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. La ragazza ha un profilo Instagram dove pubblica delle foto in cui gioca con il suo look, cercando di apparire al meglio ma senza rinunciare a quel pizzico di originalità che non guasta. Da quelle poche informazioni disponibili sulla sua pagina social, Rebecca non sembra essere impegnata in una relazione sentimentale.

L’intervista di Rai 2

Ambiziosa e decisa, Rebecca Mongelli ha un’altissima autostima che la porta a sentirsi sempre bella e al massimo. Le piace lanciare mode e stare al centro dell’attenzione. Paillettes, lustrini e fantasie animalier le consentono di non passare mai inosservata.